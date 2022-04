Continua a tenere banco la discussione sullo stato di manutenzione del ponte di via Ruvo, realizzato da Ferrotramviaria nel 2017 e in condizioni preoccupanti, come segnalato dall'associazione Articolo 49. Il gruppo aveva chiesto all'amministrazione di far valutare i danni del ponte e verificare le responsabilità di questo degrado, prima di affidarsi a interventi di manutenzione ordinaria a spese dei cittadini.Il sindaco De Benedittis, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, ha però annunciato che il ponte è tornato ad essere sicuro e affidabile dopo i lavori di manutenzione disposti dall'amministrazione.«La questione del ponte di via Ruvo racconta perfettamente l'approccio che questa amministrazione ha con le questioni: le copre, non le affronta. Seguendo l'antica teoria per cui "ciò che non si vede, non esiste", ieri il Sindaco ha comunicato, in un post prima e in consiglio comunale poi, che le gravi lesioni del ponte sono state finalmente coperte dall'asfalto e in un batter d'occhio il ponte è tornato ad essere sicuro e affidabile. Il colmo è che sono stati utilizzati soldi di noi cittadini per asfaltare e nascondere lesioni che prima o poi torneranno pericolosamente di attualità» ha comunicato l'associazione politica in una nota.