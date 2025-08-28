The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria

, l'ultima produzione per la scenae con laarriva nellaè un progetto artistico che vede lache nasce dallavale a dire, appunto,Le storie del re inglese confluiscono tutte in un'unica visione accettata e condivisa per secoli, quella che viene fuori dall'opera su Riccardo III di William Shakespeare.e da tutti i misteri che ruotano intorno alla sua persona e al suo personaggio. Uno su tutti, il mistero dello smarrimento delle sue spoglie all'indomani della sua sconfitta a Bosworth.Nel 2015in una campagna di scavo che ha interessato l'area di un parcheggio a Leicester. Le analisi e gli approfondimenti osteoarcheologici e scientifici condotti hanno- commentano gli autori -.»Il lavoro drammaturgico e attoriale, sulla parola e sul corpo, porta in scena contemporaneamente la storia di Riccardo di Gloucester raccontata da Shakespeare e le stesse vicende immaginate come se fossero restituite e commentate dalla voce dello stesso Riccardo III, il vero Riccardo.con il linguaggio della stessa arte della dissimulazione di cui era maestro, sospendendo il giudizio, cosicchéo almeno una parte non trascurabile di essa, non più.Appuntamento dunque sabato 6 settembre ad Andria alle ore 21.15 al Centro Fornaci.