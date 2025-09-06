Torneo di Scacchi Open
Associazioni

Torneo Scacchi Memorial Massimo Paganelli nel chiostro comunale di Corato

Un'occasione per ricordare, condividere e competere in onore di un amico e appassionato di scacchi

Corato - sabato 6 settembre 2025 Comunicato Stampa
Le associazioni Open Scacchi e If In Apulia, in collaborazione con il circolo La Torre del Tempo, organizzano un torneo di scacchi per ricordare Massimo Paganelli, tragicamente scomparso in un incidente stradale lo scorso 19 aprile 2025.
Massimo era noto nel contesto locale come giocatore di scacchi.
L'evento unisce ricordo, passione e competizione, mirando a tenere viva la sua memoria attraverso un'occasione di aggregazione per la comunità locale, promuovendo valori di sportività e condivisione.
L'evento si svolgerà sabato 20 settembre 2025 nel Chiostro Comunale di Corato.
L'inizio è previsto per le ore 16:00; il torneo prevede sei turni di gioco con modalità rapid, ed è suddiviso in due categorie: under 14 e over 14.
È prevista inoltre una competizione per principianti assoluti.
Sono previste numerosi premi in denaro e consumazioni per i partecipanti.
L'invito è esteso a tutta la comunità cittadina: principianti ed esperti avranno l'opportunità di sfidarsi nella cornice commemorativa del ricordo di Massimo Paganelli.
Per informazioni, iscrizioni e logistica, contattare Michele (+39 3457581105) o Stefano (+39 3495087180).
