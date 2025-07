Trionfo scacchistico per Terlizzi e Corato Miriam Marrone vice-campionessa Italiana U12

Un'ondata di giubilo e legittimo orgoglio sta avvolgendo il Circolo scacchistico "La Torre del Tempo Terlizzi", grazie all'eccezionale impresa compiuta dalla giovanissima e talentuosa socia Miriam Marrone.La promettente scacchista, originaria di Corato, ha letteralmente brillato ai recenti Campionati Italiani Giovanili Under 12 (C.I.G. 2025 U12), conquistando un risultato di risonanza nazionale.La prestigiosa competizione, che si è svolta a Terrasini (PA) dal 28 giugno al 5 luglio, ha visto sfidarsi le più brillanti promesse degli scacchi italiani.In questo contesto di alto livello, Miriam ha saputo imporsi con un clamoroso quanto meritato 2° posto nella categoria Under 12 femminile.Con un punteggio di 6.5 punti su 9, ha dimostrato una padronanza e una determinazione ammirevoli in un campionato estremamente impegnativo, che ha accolto ben 64 finaliste nazionali provenienti da ogni angolo della penisola.Questo straordinario successo non è frutto del caso, ma il coronamento di ore di studio, sacrifici costanti e una profonda e autentica passione che Miriam nutre per il "nobil gioco". La sua dedizione è un esempio e un'ispirazione per tutti i giovani atleti.Le ottime performance non si fermano qui: anche la sorella di Miriam, Rosita Marrone, ha contribuito a rafforzare la positiva immagine del circolo, classificandosi al 12° posto nella categoria Under 14 femminile con un solido punteggio di 5.5 punti.Il successo delle giovani sorelle Marrone è la tangibile conferma dei progressi e della vitalità del movimento scacchistico coratino, ormai saldamente radicato nella città.Ciò è possibile grazie alla sinergia e alla presenza sul territorio del circolo scacchistico "La Torre del Tempo" – associazione sportiva terlizzese che accoglie tra le sue fila numerosi cittadini di Corato – e dell'APS "If in Apulia".Entrambe le associazioni si impegnano da tempo a mettere a disposizione spazi adeguati, materiale scacchistico di qualità e, soprattutto, preziose competenze tecniche a servizio della crescita sportiva e culturale dei giovani talenti locali.Un futuro scacchistico promettente si profila all'orizzonte.