Troppi assembramenti, il sindaco chiude alcune piazze e strade

Il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ha emanato questa mattina un'ordinanza con cui dispone il divieto di stazionamento e il consumo all'aperto di bevande, dalle ore 18:00 alle ore 22:00 nelle giornate del venerdì, prefestivi e festivi, nelle seguenti Vie e Piazze: Piazza Di Vagno, Piazza Sedile, Largo Abbazia, Piazza Buonarroti, Piazza Cesare Battisti, Via Duomo, Via Roma, Piazza Simon Bolivar, Piazza Venezuela, Piazza Ospedale, Via Santa Maria e l'intera area antistante la Scuola Media Imbriani anche attraverso la concentrazione di veicoli in sosta.L'ordinanza è valida sino al 30 aprile.La somministrazione e il consumo delle bevande potranno comunque avvenire fino alle ore 18:00 unicamente da seduti all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e adibite degli stessi, poiché solo in tali casi viene garantito il rispetto della distanza interpersonale.L'ordinanza si è resa necessaria considerato che le limitazioni poste all'apertura dei pubblici esercizi, con previsione della modalità d'asporto dopo le ore18,00, sono risultate non sufficientemente efficaci in ragione di fenomeni di assembramento di persone, per lo più intente a stazionare e consumare bevande, registrati in strade e piazze della città ed in particolar modo nelle piazze del Centro Storico e zone limitrofe."Si è ritenuto di assumere questo provvedimento restrittivo a seguito del progressivo aumento dei contagi rilevato negli ultimi giorni oltre che del verificarsi di assembramenti in alcune piazze e vie della città. - Dichiara il Sindaco De Benedittis - Faccio appello al senso di responsabilità dell'intera comunità cittadina ad osservare le misure emanate."