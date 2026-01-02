Truffa sui permessi 104 e falso, indagata un'assistente capo di Corato

Avrebbe usufruito indebitamente dei permessi previsti dalla legge 104, assentandosi dal posto di lavoro senza averne diritto. Per questo la giudice per le indagini preliminari del, ha sospeso un vice ispettore della, il 52enne, per 6 mesi.Per lui, originario di Ruvo di Puglia, e per altri due colleghi, unispettore superiore diin pensione dopo aver lavorato al Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia, e unaassistente capo coordinatore diin servizio alla Questura della sesta provincia, accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, il pubblico ministero titolare del fascicolo,aveva invocato i domiciliari.L'indagine dellaè partita da una segnalazione dell'ufficio sanitario provinciale dellasull'utilizzo delle assenze dal servizio per malattia e assistenza delle persone diversamente abili:, da giugno a settembre 2024, per 50 giorni di assenze e una truffa di 5.300 euro. Gli investigatori hanno accertato che gli indagati avrebberoi benefici previsti dalla legge 104/92 e dell'articolo 42 del decreto legislativo 151/2001.Avrebbero, cioè, chiesto «sistematicamente dei permessi retribuiti» per assistere il familiare con disabilità, ma in realtà avrebbero svolto attività di tipo personale. In tutti i casi non avrebbero prestato assistenza ai genitori, come invece dichiarato. Uno dei tre indagati, di 60 anni, avrebbe usufruito di, durante le quali «si è recato ine a, così come sono stati riscontrati soggiorni a».A Cassano sono contestate 6 giornate di assenza indebita, «ma in non tutte le giornate il dipendente aveva prestato assistenza al genitore». Inoltre, a due dei tre indagati è stata contestata l'assenza dei requisiti per l'ottenimento dei permessi di congedo. Inoltre le indagini hanno documentato come gli indagati «vivessero, contrariamente a quanto dichiarato, in abitazioni diverse rispetto al proprio assistito, venendo quindi meno il requisito della coabitazione richiesto dalla legge».La giudice Chiddo, dopo gli interrogatori preventivi, ha disposto l'interdizione dal servizio per Cassano, assistito dall'avvocato. Per gli altri due la gip ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari: il primo è in quiescenza dal 1 novembre 2024, mentre la seconda, in malattia, è prossima alla pensione.