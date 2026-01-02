La Questura di Barletta-Andria-Trani
La Questura di Barletta-Andria-Trani
Cronaca

Truffa sui permessi 104 e falso, indagata un'assistente capo di Corato

La donna, di 58 anni, è stata denunciata alla pari di un 60enne di Minervino Murge. Sospeso per 6 mesi un 52enne di Ruvo di Puglia

Corato - venerdì 2 gennaio 2026 19.22
Avrebbe usufruito indebitamente dei permessi previsti dalla legge 104, assentandosi dal posto di lavoro senza averne diritto. Per questo la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, Marina Chiddo, ha sospeso un vice ispettore della Questura di Barletta-Andria-Trani, il 52enne Vincenzo Cassano, per 6 mesi.

Per lui, originario di Ruvo di Puglia, e per altri due colleghi, un 60enne ispettore superiore di Minervino Murge in pensione dopo aver lavorato al Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia, e una 58enne assistente capo coordinatore di Corato in servizio alla Questura della sesta provincia, accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, il pubblico ministero titolare del fascicolo, Francesco Tosto aveva invocato i domiciliari.

L'indagine della Squadra Mobile è partita da una segnalazione dell'ufficio sanitario provinciale della Questura sull'utilizzo delle assenze dal servizio per malattia e assistenza delle persone diversamente abili: 4 i mesi monitorati, da giugno a settembre 2024, per 50 giorni di assenze e una truffa di 5.300 euro. Gli investigatori hanno accertato che gli indagati avrebbero «sfruttato illegittimamente» i benefici previsti dalla legge 104/92 e dell'articolo 42 del decreto legislativo 151/2001.

Avrebbero, cioè, chiesto «sistematicamente dei permessi retribuiti» per assistere il familiare con disabilità, ma in realtà avrebbero svolto attività di tipo personale. In tutti i casi non avrebbero prestato assistenza ai genitori, come invece dichiarato. Uno dei tre indagati, di 60 anni, avrebbe usufruito di 28 giornate, durante le quali «si è recato in Francia dal 9 al 13 gennaio 2024 e a Barcellona dal 19 al 26 settembre 2024, così come sono stati riscontrati soggiorni a Roma e Milano».

A Cassano sono contestate 6 giornate di assenza indebita, «ma in non tutte le giornate il dipendente aveva prestato assistenza al genitore». Inoltre, a due dei tre indagati è stata contestata l'assenza dei requisiti per l'ottenimento dei permessi di congedo. Inoltre le indagini hanno documentato come gli indagati «vivessero, contrariamente a quanto dichiarato, in abitazioni diverse rispetto al proprio assistito, venendo quindi meno il requisito della coabitazione richiesto dalla legge».

La giudice Chiddo, dopo gli interrogatori preventivi, ha disposto l'interdizione dal servizio per Cassano, assistito dall'avvocato Antonio La Scala. Per gli altri due la gip ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari: il primo è in quiescenza dal 1 novembre 2024, mentre la seconda, in malattia, è prossima alla pensione.
  • Polizia di Stato Corato
Capodanno a Corato, il sindaco De Benedittis: «Ringrazio tutte le forze dell'ordine per il controllo del territorio»
2 gennaio 2026 Capodanno a Corato, il sindaco De Benedittis: «Ringrazio tutte le forze dell'ordine per il controllo del territorio»
Fas Basket Corato, il 2026 inizia con la trasferta di Rende
2 gennaio 2026 Fas Basket Corato, il 2026 inizia con la trasferta di Rende
Altri contenuti a tema
Diciott’anni legato a un palo: quando il “rito” diventa umiliazione Attualità Diciott’anni legato a un palo: quando il “rito” diventa umiliazione Un gruppo di ragazzi festeggia la maggiore età di un amico con sputi, petardi e farina. Un episodio che interroga sul senso di maturità e responsabilità nelle nostre comunità
In via Salvi oltre 200 candelotti e droga: scattano sequestri e denunce In via Salvi oltre 200 candelotti e droga: scattano sequestri e denunce Nel mirino dei poliziotti del Commissariato l'intera zona alla periferia della città. Il materiale esplosivo è ora nelle mani degli Artificieri
Operazione di polizia in via Nicola Salvi   Operazione di polizia in via Nicola Salvi   Pattuglie in borghese e in divisa presidiano la zona per garantire sicurezza e contrastare lo spaccio di stupefacenti
"Alto impatto" della Polizia di Stato a Corato: controllate 89 persone "Alto impatto" della Polizia di Stato a Corato: controllate 89 persone Le verifiche degli agenti nelle aree a tutela rafforzata della città: due le sale giochi sottoposte a controllo amministrativo
1 Maxi operazione della Polizia di Stato: arrestati i responsabili dei furti che seminavano il panico in città Maxi operazione della Polizia di Stato: arrestati i responsabili dei furti che seminavano il panico in città L’intervento delle forze dell’ordine rappresenta un segnale concreto di legalità e tutela del vivere civile.
L'Antimafia sbarca a Corato: il senatore Melchiorre incontra le istituzioni per un piano anti-criminalità Attualità L'Antimafia sbarca a Corato: il senatore Melchiorre incontra le istituzioni per un piano anti-criminalità Allarme sicurezza in città dopo i recenti gravi fatti di cronaca: il membro della Commissione Antimafia incontra partiti e istituzioni per una risposta coordinata
Picchia la compagna e la manda in ospedale, arrestato per maltrattamenti Picchia la compagna e la manda in ospedale, arrestato per maltrattamenti È accaduto nella notte fra domenica e lunedì, in un'abitazione di Corato. L'uomo, fermato dai poliziotti del Commissariato, è finito in carcere
Ferragosto movimentato ladro seriale arrestato in flagranza Ferragosto movimentato ladro seriale arrestato in flagranza Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per furti nei supermercati, è stato intercettato e bloccato dopo un breve inseguimento dagli agenti del commissariato
Scarti di foglie abbandonati quasi a bloccare la strada
2 gennaio 2026 Scarti di foglie abbandonati quasi a bloccare la strada
Tentano il furto delle batterie di un ripetitore, ladri in fuga a mani vuote
2 gennaio 2026 Tentano il furto delle batterie di un ripetitore, ladri in fuga a mani vuote
Diciott’anni legato a un palo: quando il “rito” diventa umiliazione
1 gennaio 2026 Diciott’anni legato a un palo: quando il “rito” diventa umiliazione
Capodanno tra festa e criticità: due feriti e un’auto incendiata
1 gennaio 2026 Capodanno tra festa e criticità: due feriti e un’auto incendiata
Capodanno in Piazza: Loredana Bertè accende Corato con il suo live show
1 gennaio 2026 Capodanno in Piazza: Loredana Bertè accende Corato con il suo live show
Armonie di Natale: il coro Hope Jubilee Singers in concerto a Corato
1 gennaio 2026 Armonie di Natale: il coro Hope Jubilee Singers in concerto a Corato
Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
1 gennaio 2026 Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
Gregge travolto sulla Ruvo di Puglia-Corato: dodici pecore morte
31 dicembre 2025 Gregge travolto sulla Ruvo di Puglia-Corato: dodici pecore morte
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.