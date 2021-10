Turismo itinerante e i suoi vantaggi per il territorio

Si parlerà di turismo itinerante venerdì prossimo, 22 ottobre, alle ore 19,00, nell'incontro ospitato all'interno della sala conferenze Regeneration Home a Corato, in Via della Macina.L'evento è il risultato della sinergia tra alcune associazioni presenti sul territorio, ciascun relatore analizzerà i vantaggi che la nostra comunità potrà ottenere realizzando un'area sosta per i camper.Interverranno Niccolò Alessandro Longo per Articolo 49, Ivan Perreira per l'Unione Club Amici, Luigi Rutigliano per Camper…ando, Gerardo Strippoli per la Pro Loco Quadratum, Vincenzo Cifarelli per l'AIC, Domenico Marcone per Corato Connect, Francesco Tarantini per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Grazia Di Bari consigliere delegato al turismo per la Regione Puglia, Corrado De Benedittis Sindaco di Corato. Ci saranno anche i contributi di Matteo Principi Sindaco di Corinaldo e Daniele Tagnani Sindaco di Frontone.I posti in sala sono limitati e per l'accesso sarà obbligatorio presentare il green pass. La visione dell'evento sarà comunque garantita attraverso lo streaming sulle pagine facebook delle associazioni partecipanti.