"U Regàle", la commedia in vernacolo coratino approda on line

Sabato 26 dicembre, alle ore 18:00, la Compagnia Teatrale Amatoriale "Una Famiglia A Teatro" avrà il piacere di omaggiare la cittadinanza e tutti coloro che vorranno collegarsi da fuori Corato con la diffusione in prima visione, sulle pagine ufficiali Facebook "Pro Loco Quadratum" e "Comune di Corato" e su quelle dei media partner dell'iniziativa Natale Sospeso a cura dell'Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili, della commedia in vernacolo coratino di Gerardo Giuseppe Strippoli "U Regàle".Don Peppino Lobascio nei panni di Peppìne, anziano petulante e un po' smemorato, e Tetèlle, madre, nonna e moglie di una tipica famiglia contadina, modesta ma dignitosa, interpretata da Tania Sciscioli. Sono loro i protagonisti della commedia andata in scena al Comunale di Corato nel 2017, con diverse repliche tutte Sold Out.«Abbiamo aderito spontaneamente all'iniziativa dell'Amministrazione Comunale e con piacere, sperando di portare il sorriso nelle case dei coratini e di tutti i forestieri legati alla città. Il nostro "Regàle" all'intera comunità in questo "straordinario" Natale 2020» - le parole di Gerardo Giuseppe Strippoli, autore e regista.Appuntamento per la prima visione sulla Pagina Facebook del Comune di Corato