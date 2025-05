Un abbraccio tra culture in nome dell'Europa

Dal 19 al 25 maggio, Corato diventa il cuore pulsante di un'esperienza culturale unica, ospitando la mobilità conclusiva del progetto Erasmus+ KA210 "The Culturesteps from Past to Future". In questa settimana, le delegazioni di Turchia, Romania e Portogallo si ritrovano nel nostro territorio per vivere insieme un intenso viaggio tra le radici culturali dell'Italia, ospiti del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato.Le scuole partecipanti sono: Agrupamento de Escolas de Vilela (Portogallo), Şehit Cafer Kâşan Anadolu Lisesi (Turchia) e Liceul Tehnologic Lazar Edeleanu Năvodari (Romania) e sono guidate da due docenti e quattro studenti ciascuna, accolti con entusiasmo dalle famiglie degli studenti italiani che, nelle precedenti mobilità, avevano avuto modo di vivere l'esperienza nei Paesi partner.Per il Liceo Artistico saranno le proff. S. Valente, M. Cristiani e O. Paganelli a guidare le attività della settimana.Il tema di questa tappa finale è particolarmente affascinante: "I beni intangibili" della nostra terra. Miti e leggende, usanze popolari, costumi, arti e saperi tramandati nel tempo saranno al centro delle attività laboratoriali e delle visite culturali, offrendo agli ospiti una vera e propria immersione nella nostra identità.Si parlerà dei racconti tramandati oralmente, delle feste tradizionali e in particolar modo delle leggende legate al nostro territorio, in un percorso che mette in dialogo il passato con il presente, e che guarda fiducioso al futuro.Durante la settimana, gli studenti e i loro docenti, dopo la festosa accoglienza da parte della scuola ospitante in una gioiosa cerimonia di apertura e un gioviale saluto del Dirigente Scolastico prof. S. Gallo si sono recate presso il palazzo del comune per un saluto istituzionale da parte del sindaco di Corato, prof. C. De Benedittis.Hanno avuto così inizio le attività programmate e organizzate dalla scuola ospitante con la partecipazione a workshop creativi, laboratori artistici grazie alla premurosa collaborazione dei proff. D. Di Bisceglie, L. Fiore, N. Minutilli e S. Rubini.Le visite guidate avranno lo stesso filo conduttore: ogni luogo raccontato non solo attraverso la sua bellezza architettonica, ma anche con la voce delle storie che lo abitano.Questa esperienza non è solo un momento educativo, ma anche umano: è lo scambio di sorrisi, la condivisione di tradizioni culinarie, la scoperta dell'altro in uno spirito di rispetto e collaborazione.Ogni attività è pensata per lasciare un'impronta profonda nei cuori dei partecipanti, costruendo un ponte tra le generazioni e tra i popoli.Il progetto Erasmus+, con il suo approccio inclusivo e dinamico, ancora una volta si conferma come uno straordinario strumento di crescita per i giovani europei. A Corato, questa settimana si scrive una pagina importante di un libro fatto di culture, amicizie e futuro condiviso.Benvenuti a Corato, dove il passato ispira il presente e illumina il futuro.