Un nuovo preparatore atletico per il Basket Corato

Dopo il coach e l'assistant coach va componendosi lo staff tecnico del Basket Corato per la prossima stagione con l'ufficializzazione del preparatore atletico, che sarà l'italo-argentino Mauro Menna.Giovanissimo, classe 1991, Mauro è nato a Firmat, provincia di Santa Fe, ed ha lontane origini abruzzesi. I suoi bisnonni sono emigrati in Argentina da Atessa, piccolo comune in provincia di Chieti. Mauro, che è professore di educazione fisica, si è laureato 9 anni fa ed ha lavorato in tutte le categorie cestistiche, dal basket giovanile maschile a quello senior sia maschile che femminile. I suoi 32 anni non gli hanno impedito di aver fin qui coordinato la preparazione delle squadre in cui ha lavorato a partire dal settore giovanile, Ha lavorato nel basket femminile per i primi anni al Club Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, nelle categorie minori, dal 2017 al 2020. Poi il salto al Club Atlético Platense di Buenos Aires nella massima serie del basket argentino, nella stagione 2021/2022.Successivamente Mauro si è trasferito per un breve periodo in Spagna, a Barcellona, dove ha supervisionato la preparazione fisica di due club, il Grup Barna e UBSA. Poi è arrivata la chiamata da Corato, che Mauro ha accettato con entusiasmo anche perchè potrà finalmente venire in Italia a conoscere la terra dei suoi avi. Mauro non sarà solo perchè troverà altri argentini come coach Gattone, che già conosce ma con cui non ha mai lavorato ed è impaziente di cominciare una nuova avventura. Persona dinamica, si è già detto felice della possibilità che gli è stata data dalla società del presidente Marulli ed anche noi lo aspettiamo presto al PalaLosito per accoglierlo nella grande famiglia neroverde.