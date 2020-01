Un nuovo scuolabus per i bambini di Corato

Questa mattina, in piazza Cesare Battisti, si è svolta l'inaugurazione di un nuovo scuolabus, punta di diamante della flotta comunale di automezzi quotidianamente impegnati ad accompagnare le bimbe e i bimbi nelle rispettive scuole.Il nuovo automezzo ha una capienza di ben 34 posti totali, 32 per gli alunni, 1 per l'accompagnatore e 1 per l'autista.Lo scuolabus è un Daily modello Pop 2019 con un motore diesel Euro 6 Step D ed è omologato anche per i passeggeri con disabilità motorie. Per utilizzare la pedana è necessario smontare 6 sedili. Il mezzo è dotato di tutti i sistemi di sicurezza a livello sensoristico e a livello strumentale, con la presenza di un estintore ad acqua. Questo pullman si aggiunge alla flotta comunale che attualmente conta 4 scuolabus attivi.Questo veicolo da 70.000€ è stato finanziato interamente grazie ad una gara regionale aggiudicatasi dal Concessionario "Di Pinto & DAlessandro".