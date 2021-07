Un salto in città, scoprendo Corato con gli occhi dei bambini

Tel 0808720861 –

Email infopointcorato@gmail.com

Whatsapp: 3687099065

Si terrà domenica 11 luglio a partire dalle 09.30 l'iniziativa dal titolo "Un salto in città", organizzata da Pro Loco Quadratum Corato AMICI DEI MUSEI - Corato , nell'ambito di Brisighella sotto le stelle , rassegna culturale giunta alla 21esima edizione, con il Patrocinio del Comune di Corato.L'attività rientra anche nel calendario delle celebrazioni della Giornata Nazionale delle Pro Loco, istituita per valorizzare i beni culturali, animare il territorio, promuovere i prodotti tipici, tutelare e salvaguardare le tradizioni.Prendendo spunto dalle suggestive pagine di un libro di Gek Tessaro, i bambini faranno un salto in città scoprendo e osservando, con uno sguardo originale e creativo, le più importanti evidenze architettoniche e monumentali di Corato.La passeggiata sarà associata ad una attività ludico-laboratoriale ed è rivolta a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.Partenza presso l' Info Point Corato in Piazza Sedile alle ore 09.30Durata: 1.30Attività gratuita con prenotazione obbligatoria:Posti Limitati