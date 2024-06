“Una borsa di studio per i giovani talenti della Nota d'Oro” – Giuseppe Maldera dell’omonimo caseificio

Il, ormai giunto alla sua 36°esima edizione, è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e per giovani emergenti.Questo evento rappresenta una straordinaria occasione per i cantanti di esibirsi di fronte a una platea appassionata e a una giuria di esperti del settore, tra cuiospite e giudice della serata finale.La manifestazione si distingue non solo per l'alto livello delle esibizioni, ma anche per l'importante sostegno che riceve dalla comunità locale e dagli sponsor.Quest'anno, un ruolo di primo piano è giocato dal, che ha deciso di sostenere i sogni dei giovani artisti con un contributo significativo.Ilin occasione della serata finale iloffrirà, al vincitore assoluto del festival in tutte le categorie della serata, unaQuesto premio non rappresenta soltanto un riconoscimento al talento musicale, ma anche un concreto aiuto economico per chi desidera coltivare la propria passione e perfezionare le proprie capacità."Abbiamo scelto di sponsorizzare La Nota d'Oro perché crediamo fortemente nell'importanza di sostenere i giovani e i loro sogni," ha dichiarato Giuseppe Maldera. "La musica è un'arte che richiede dedizione e formazione continua e con questa borsa di studio speriamo di dare un piccolo, ma significativo, contributo al futuro del vincitore" - continua Maldera.L'iniziativa del Caseificio Maldera è stata accolta con entusiasmo dagli organizzatori del festival, che vedono in questo tipo di supporto un'importante forma di incoraggiamento per i giovani artisti.Il Festival Canoro La Nota d'Oro, con il contributo del Caseificio Maldera, continua a essere un faro di speranza e un trampolino di lancio per i talenti emergenti.