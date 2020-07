Una comunità in cammino sulla via Francigena

Sabato 25 e Domenica 26 luglio la via Francigena riparte dalla meraviglia.Il Comitato della Via Francigena del Sud e TST (Tecnologie & Servizi per il Turismo ) " ripartono dalla Meraviglia" organizzando l'Evento "Una Comunità in Cammino lungo la Via Francigena" PUGLIA 365.L'iniziativa nasce dall'idea di far scoprire con "occhi che camminano" i colori del verde oliva con le sue sfumature tendenti al giallo della Cultivar Coratina, i granuli di roccia e l' acqua e il vento che si trasformano in Arte Ceramica, il fuoco che brucia e rende liquidi metalli Preziosi, il mistero della Fede che si intreccia con i fili del Tombolo e la Cera modellata dipinta e devota con la sua fiammella. Lungo la Via Francigena non è importante la meta ma il cammino, ciò che colpisce lo sguardo, gli occhi che si incontrano, i sorrisi che danno il benvenuto, la comunità che accoglie.Si camminerà lungo il tratto della Via Francigena Andria – Corato – Ruvo di Puglia alla scoperta di bellezze artistiche e di scorci naturalistici e urbani incontrando le comunità locali con le loro tradizioni e usanze.Come raccontato nel video promozionale appositamente per l'evento (guarda il video ) sarà un percorso che condurrà dalla bellezza delle folte chiome di olivi alla esperienza di laboratori artigianali di Maestri d'arte " sui Passi di Luisa Piccarreta", al gusto dell'olio extravergine d'oliva coratina, e al "cuore" della Via Francigena ,che ancora oggi , dopo millenni, resta la motivazione più intima dell'animo del Pellegrino: il mistero della Fede.Il cammino sarà scoperta del culto dei più antichi santuari mariani di Corato e Ruvo di Puglia, luoghi, ancora oggi di pellegrinaggi, dove il tempo non ha cancellato le tracce della ricerca della FEDE, e incontro con Lei "Luisa Piccarreta detta la Santa" che con il suo "FIAT" ha rivelato al mondo il "segreto per essere felici qui in terra così come lo si è in cielo vivendo e attuando nella nostra vita la Volontà Divina".ProgrammaSABATO 25 Luglio 2020Il cammino dei Santuari lungo la Via Francigena. Corato – Ruvo di Puglia circa 7 kmAppuntamento a CoratoOre 8.30 presso piazzale Chiesa Santa Maria GrecaLivello di difficoltà: percorso adatto a tutti.Fondo: sterrato e asfaltato.Equipaggiamento: vestiario comodo e scarpe comode, zaino, acqua, copricapo.Arrivo a Ruvo con degustazioniRientro in autobus a Corato.Termine dell'evento ore 13.00-13.30 circaSicurezza: mascherina a portata di mano; rispetto regole anti assembramento.Luoghi del culto mariano sulla Via Francigena, tra storia, fede e natura.Visita guidata a CoratoOre 9.00 Santuario Santa Maria GrecaVisita guidata a Ruvo di PugliaOre.12.00 Santuario Madonna delle GrazieVisite guidate con Guida accreditata dalla Regione Puglia.Sicurezza: uso della mascherina; rispetto regole anti assembramento.Botteghe aperte nei luoghi di Luisa Piccarreta detta "La Santa"Appuntamento a CoratoOre 18.00 presso Associazione di "Luisa Piccarreta", in via Luisa PiccarretaLaboratori e Visita alle botteghe dei Maestri Artigiani: Oreficeria Equa, Alta Sartoria Caputo Sposa, Laboratorio D'Arte Keramos, Incorniciando, L'Orologiaio, Arte Ceri Sacri di G. Cartolano, L'Arte del Tombolo.Sicurezza: uso della mascherina; rispetto regole anti assembramento.Termine attività ore 20.30-21.00 circa con degustazioni.DOMENICA 26 LuglioLa Via Francigena tra Andria e CoratoAppuntamento a CoratoOre 8.30 in via Gigante (di fronte Pastificio Granoro)Livello di difficoltà: percorso adatto a tutti.Fondo: sterrato e asfaltato.Equipaggiamento: vestiario comodo e scarpe comode, zaino, acqua, copricapo.Arrivo ad Andria con degustazioniRientro in autobus a Corato.Termine dell'evento ore 13.00-13.30 circa.Sicurezza: mascherina a portata di mano; rispetto regole anti assembramento.Fruttato, Amaro, Piccante: le parole dell'Olio Extravergine di qualitàLaboratorio sull'Olio Extravergine di Oliva ad AndriaOre 11.30 presso Oleificio I Tre CampaniliDegustazioni della Cultivar CoratinaSicurezza: uso della mascherina, rispetto regole anti assembramento.Le attività sono gratuite con obbligo di prenotazione.Info e prenotazioni cell. 347/3044414 – coratoviafrancigena@libero.it