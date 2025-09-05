“Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi

Il Festival entra nel vivo ed ilpropone al pubblico una serie di appuntamenti di assoluto rilievo.Si comincia(con proseguimento sino a tutto il 14 settembre,) con l', un'del collettivo estone. "Al centro dell'attenzione un piccolo robot che cercherà di individuare un ago nascosto nel fieno, missione impossibile per gli umani. Sarà il campanellino di una pecora a segnalare il successo dell'operazione. Il progetto solleva ovviamente il quesito sulla nostra crescente dipendenza dalla tecnologia più spinta. È davvero questa la strada maestra da seguire?"Sempre(con proseguimento sino a tutto l'11 settembre,) da segnalareun interessante sperimentazione delche curerà,, un, a bordo di un'autovettura. "Trattasi di uno spettacolo/viaggio itinerante concepito per 2/4 spettatori/passeggeri per volta. Un autentico appuntamento al buio ed un percorso con un autista sconosciuto, che consentirà allo spettatore di guardare fuori dal finestrino con occhi nuovi ed una diversa percezione della realtà quotidiana. Con l'accompagnamento dii Sonetti Shakesperiani".va in scena, di e conla riscrittura drammaturgica di. "Un progetto artistico di assoluto spessore che nasce dalla volontà degli autori di indagare una delle figure più controverse della Storia. Il re inglese è davvero soltanto quello disegnato da Shakespeare, astuto, malvagio, per certi versi persino diabolico; o esiste un altro volto di Riccardo III, meno truce, meno spigoloso, più semplicemente forte, determinato, rude e risoluto, come d'altronde si conveniva al suo rango? Della serie: siamo chi siamo o siamo come ci dipingono gli altri".- sempre al, sempre alle– nuovo appuntamento con il Teatro, con unaprodotta dapresenta"E' il racconto, la storia emblematica di una ragazza che parla di se stessa e lo fa per la prima volta nella sua vita, sulla scorta di immagini e ricordi che hanno caratterizzato la sua infanzia e la sua adolescenza. Ma quel parlare, quel discettare è forse solo un pretesto per esternare il suo dolore e per essere guardata e finalmente ascoltata….". Si replica il giorno 9.