Una foto, tanti like e un importante messaggio: "Donate il sangue"

Sin dalla fondazione, la mission di AVIS Giovani è sempre stata quella di avvicinare i giovani alla donazione e di coinvolgerli nella vita associativa di AVIS Corato.L'ultimo iniziativa dell'associazione è stata un contest fotografico iniziato l'8 Novembre 2019 e terminato il 22 Dicembre 2019.Durante ogni donazione svolta in questo periodo, è stata scattata una foto ai igiovani donatori tra i 18 e i 30 anni ed è stato chiesto loro di condividerla sul loro profilo personale Facebook, taggando la pagina "AVIS Giovani Corato".La vincitrice Francesca Strippoli, che ha ricevuto il maggior numero di like, è stata premiata dal Presidente dell'AVIS Corato Giuseppe Ferrara mercoledì 8 Gennaio 2020, presso la sede sociale, con un abbonamento annuale presso il Cinema Alfieri di Corato.Grazie all'enorme successo che l'iniziativa ha avuto sui social, l'AVIS Corato e l'AVIS Giovani Corato annunciano che le foto del contest saranno utilizzate per la Campagna Sociale estiva.