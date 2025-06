Corato si illumina di rosso per la Giornata Mondiale del Donatore di sangue un inno all'altruismo di AVIS

Il Monumento al Donatore splende di rosso, il colore del sangue e della vita. Un gesto simbolico e profondo con cui AVIS Corato ha voluto omaggiare tutti i donatori e le donatrici in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra il 14 giugno.Il rosso che illumina il monumento parla al cuore di ogni cittadino: racconta di altruismo silenzioso, di gesti quotidiani che non fanno rumore ma che possono cambiare il destino di chi lotta per la vita. È un grazie che AVIS Corato rivolge a chi sceglie di donare, con costanza, generosità e amore.«Donare sangue è un atto d'amore verso chi non si conosce. È il gesto più puro e disinteressato che si possa compiere – afferma Federico Lotito, presidente di AVIS Corato –. Abbiamo acceso il monumento per rendere visibile la gratitudine che proviamo per chi, ogni giorno, sceglie di fare la differenza.»La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci ricorda quanto la disponibilità di sangue sicuro sia essenziale per salvare vite, ogni giorno. Un messaggio ancora più urgente in estate, quando il bisogno di sangue aumenta e le donazioni, purtroppo, tendono a calare.Per questo, AVIS Corato ha attivato la propria campagna estiva di sensibilizzazione, visibile sui ledwall delle farmacie aderenti, invitando tutti – donatori abituali e nuovi volontari – a compiere un gesto concreto di solidarietà prima delle vacanze.Dona sangue. Dona vita. Fallo con il cuore. Anche d'estate.