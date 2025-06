"Estate con Avis: dona vita, vivi sano": una giornata dedicata alla salute e alla solidarietà

Donazione del sangue: un gesto che salva vite

Conferenza sul benessere: consigli per una vita sana

Corato si prepara a diventare il fulcro di un'importante iniziativa dedicata al benessere e alla solidarietà:. L'evento, organizzato dacon il patrocinio morale del Comune di Corato, segna l'avvio ufficiale della campagna estiva di sensibilizzazione e donazione del sangue, che si protrarrà fino al 30 settembre. Un periodo cruciale per garantire la stabilità delle scorte ematiche, che tendono a diminuire nei mesi estivi a fronte di esigenze ospedaliere costanti.La giornata del 6 giugno si articolerà in due momenti distinti, pensati per coinvolgere la cittadinanza su più fronti.La mattinata, a partire dalle ore 8:00, sarà dedicata alla donazione di sangue. Davanti alla sede Avis, sarà presente un'autoemoteca pronta ad accogliere sia i donatori abituali sia chiunque voglia avvicinarsi per la prima volta a questa preziosa esperienza. La donazione, previa prenotazione, è un gesto semplice, sicuro e di inestimabile valore umano, fondamentale per supportare le necessità mediche.Nel pomeriggio, dalle ore 18:30, piazza Vittorio Emanuele ospiterà una conferenza divulgativa aperta al pubblico, moderata dalla socia. Tre esperti interverranno per affrontare il tema del benessere da diverse prospettive: la dott.ssafornirà preziosi consigli per un'alimentazione sana e consapevole; il dott., specialista in attività motoria preventiva e adattata, illustrerà l'importanza dell'attività fisica quotidiana; il dott.si concentrerà sulla prevenzione e la salute del donatore, sottolineando come uno stile di vita equilibrato sia fondamentale per chi dona e per chi riceve.L'incontro con gli specialisti offrirà spunti pratici per adottare abitudini salutari, indispensabili per il benessere di tutti.invita caldamente tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata, per ricevere informazioni preziose e vivere un momento di comunità all'insegna della salute e della solidarietà.