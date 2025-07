Estate, un gesto che non va in vacanza AVIS Corato lancia l'appello per la donazione di sangue

L'estate è un periodo di riposo per molti, ma non per le emergenze mediche.Ogni anno, con l'arrivo della bella stagione, si assiste a un calo delle scorte di sangue, mentre la richiesta rimane costante, se non addirittura aumenta. Il sangue, a differenza di altri beni, non si può produrre: l'unica fonte è la donazione volontaria.Quando le scorte diminuiscono, la conseguenza diretta è il rinvio di interventi chirurgici e l'interruzione di cure essenziali, mettendo a rischio vite umane.Per questo motivo, AVIS Corato lancia un appello urgente a tutta la cittadinanza: donare sangue è un atto semplice, sicuro e di fondamentale importanza per garantire che le strutture sanitarie possano continuare a operare e a fornire cure salvavita.È un gesto di solidarietà che può fare la differenza tra la vita e la morte.A luglio, AVIS Corato ha organizzato diverse giornate dedicate alla raccolta di sangue per facilitare la partecipazione dei donatori. Ecco le prossime date:Giovedì 18 luglioVenerdì 19 luglioSabato 20 luglio – Sarà possibile donare sia presso l'Ospedale di Corato che presso l'autoemoteca situata vicino alla pizzeria Le Coq.Giovedì 25 luglioNon aspettare, prenota la tua donazione al più presto! Il tuo contributo è vitale.Per prenotazioni e maggiori informazioni, contatta AVIS Corato ai seguenti recapiti: 📞 Tel./WhatsApp: 0808724178 - 3471714933