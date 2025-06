E)state con Avis dona vita, vivi sano – un successo la campagna estiva per la donazione di sangue

Venerdi scroso in Piazza Vittorio Emanuele II si è trasformata in un punto di incontro fondamentale per la comunità, ospitando l'evento (E)STATE CON AVIS: DONA VITA, VIVI SANO.Organizzato da Avis Corato e dal suo Gruppo Giovani, l'iniziativa ha segnato l'apertura ufficiale della campagna di sensibilizzazione estiva, cruciale per promuovere la donazione di sangue e plasma in un periodo in cui le scorte tendono a diminuire drasticamente.L'evento, concepito come un'opportunità formativa e celebrativa in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, ha offerto ai partecipanti la possibilità di approfondire il profilo del "buon donatore" e di comprendere come semplici azioni quotidiane possano generare un impatto significativo sulla propria salute e su quella altrui.Tre esperti del settore hanno animato il dibattito, condividendo preziose informazioni e consigli.Sono intervenuti la dottoressa Martina Di Caterina, nutrizionista, il dottor Francesco Capogna, specialista in attività motoria preventiva e adattata, e il dottor Giuseppe Pisicchio, medico di medicina generale.La discussione è stata sapientemente moderata da Mariella Medea Sivo, socia donatrice di Avis Corato.L'iniziativa, informale e aperta a tutti, ha rappresentato un'occasione preziosa per informarsi, riflettere sull'importanza della donazione e contribuire al benessere collettivo.Avis Corato desidera ringraziare sentitamente l'Amministrazione Comunale per la splendida cornice offerta da Piazza Vittorio Emanuele II, il service audio-luci Puglia Audio per il supporto tecnico, e le aziende coratine TopTalia e Green Apple per aver fornito i gadget della serata.Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che si sono dedicati con passione alla realizzazione dell'evento e, naturalmente, a tutto il pubblico presente che ha dimostrato grande partecipazione e sensibilità.