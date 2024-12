Una notte a Betlemme a cura del centro Ermes

Dal 2 al 4 gennaio 2025, il centro per anziani Ermes della cooperativa Eos presenta la seconda edizione del presepe vivente ambientato a Betlemme, in Palestina.Le drammatiche immagini viste nei telegiornali, con una Betlemme senza luci e addobbi natalizi, in forte crisi per la guerra, non possono lasciarci indifferenti. Questo presepe vuol essere una riflessione sul senso della pace, dell'armonia in una comunità che vive di onestà e lavoro, che ripudia con forza la guerra.Sarà nuovamente riprodotto l'altare della grotta della natività della basilica di Betlemme e un omaggio al nostro santo protettore san Cataldo, pellegrino in terra Santa.Il presepe vivente con gli antichi mestieri potrà essere visitato con ingresso libero dal 2 al 4 gennaio 2025 dalle 18 alle 20 in via Canova 42 a Corato .