Iscrizioni aperte per "Il Presepe dei Cittadini", l'iniziativa della Pro Loco Corato

Nell'approssimarsi delle festività natalizie la Pro Loco "Quadratum", in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, organizzano l'iniziativa intitolata "Il Presepe dei Cittadini" con la possibilità di allestire i presepi all'interno del chiostro comunale, nello spazio incluso ad ogni arcata."Anche quest'anno vogliamo celebrare la magia del Natale e le nostre radici culturali, invitando tutte le famiglie, le scuole, le associazioni e chiunque voglia dare il proprio contributo, a realizzare un presepe da esporre in questo luogo ricco di storia e di significato. La mostra offrirà un'opportunità unica di far conoscere e apprezzare la creatività di ognuno, valorizzando le diverse tradizioni artistiche e artigianali che arricchiscono il nostro territorio" scrivono gli organizzatori.Le dimensioni dei 19 spazi disponibili hanno le seguenti misure: lunghezza m. 2,80, larghezza m. 1,10, altezza m. 2,20 e la partecipazione all'iniziativa è gratuita.A ciascuno dei presepisti sarà fornito l'allaccio elettrico. La concessione degli spazi avverrà secondo ordine cronologico di ricezione della richiesta.Gli interessati potranno allestire il proprio presepe, sia tradizionale che innovativo, nel rispetto delle normative vigenti, e potranno presentarlo al pubblico per tutta la durata delle festività natalizie.Le iscrizioni dovranno essere inviati al seguente indirizzo email a info@prolococorato.it , oppure dovranno essere consegnate a mano presso la sede della Pro Loco in Piazza Sedile 41, entro e non oltre il giorno 09 dicembre 2024, compilando il modulo allegato.