Una nuova bellissima avventura internazionale per il “Federico II Stupor Mundi”.

Cinque studenti deIl'IISS "Federico II Stupor Mundi" sono partiti domenica 4 maggio per una mobilità Erasmus+ a Budapest, ospiti per una settimana del Közgazdasági Politechnikum, grazie all'Accreditamento Erasmus+ e il progetto "Dare – Developing Art Education – Sculpture".Jaratulah Cisse (3B), Angelica De Astis (3A), Martina di Tondo (4E), Roberta Fasanella (4E) e Federica Leonetti (4F), accompagnati dalle professoresse Valente e Di Tommaso, sono ospiti di alcuni studenti della capitale ungherese e stanno prendendo parte ad alcune interessanti attività insieme ad altri studenti portoghesi provenienti dalla scuola "Camilo Castelo Branco" di Vila Nova de Famalicão, Portogallo.La settimana prevede una serie di attività di gruppo, tra cui giochi interattivi, come il Goosechase tra le maggiori attrazioni della Capitale, il workshop di Ceramica, una lezione partecipata sulla storia e architettura di Budapest, la visita al Ludwig Museum sulle rive del Danubio per contemplare artisti dell'arte moderna e contemporanea, il tour del villaggio degli artisti del borgo pittoresco di Szentendre e tanto altro.Attraverso questo emozionante scambio culturale gli studenti avranno modo di conoscere una nuova città e adattarsi ad abitudini e tradizioni differenti, con lo scopo di potenziare le competenze linguistiche e accrescere il loro bagaglio personale.