Uno spot per abiti da sposa realizzato dagli studenti del liceo artistico .

La giornata di venerdì 17 gennaio 2025, ha visto impegnati i ragazzi della 4°A dell'indirizzo audiovisivo del Liceo Artistico Stupor Mundi, nelle riprese video presso la Chiesa di San Vito di Corato, grazie alla concessione dei sacerdoti Vincenzo Bovino e Francesco Del Conte della Chiesa di Santa Maria Greca, e alla disponibilità della prof.ssa Tiziana Monterisi e Chiara Capozza.Venerdì è stata una delle tante giornate che ha visto gli studenti dell'indirizzo audiovisivo impegnati nella realizzazione di uno spot pubblicitario per l'azienda Herschel dello stilista Paolo Fumarulo.Progetto che rientra nell'ambito del PCTO, e che è stato curato dalla prof.ssa di discipline audiovisive e laboratorio Enza Molinari e dal tutor esterno Paolo Fumarulo.Lo stilista è pugliese e ha studiato alla Marangoni Fashion Designer di Milano, vanta inoltre numerose collaborazioni nell'alta moda che vanno da Mila Schoen, Fendi alla Beky Bisulis a Chicago, a Rosanna Perrone, Galizia e Justin Alexander in America.La filosofia del PCTO è quella di dare agli studenti la possibilità di fare vere e proprie esperienze lavorative, anche durante al percorso di studi. I ragazzi, infatti, si sono cimentati nella regia, e hanno saputo cogliere il messaggio e allinearsi sin da subito con la visione del progetto. Dopo uno studio attento di ideazione e progettazione con la Prof.ssa Molinari e lo stilista Fumarulo, è seguita la stesura di un soggetto, la scrittura di una sceneggiatura, schizzi e bozzetti, la fase di produzione con l'allestimento dei set e le riprese video, e per finire la post produzione con il montaggio e la campagna di distribuzione del prodotto audiovisivo.Tutto è stato curato nei minimi dettagli dagli alunni, che hanno saputo cogliere al meglio questa occasione di confronto con il mondo del lavoro, partecipando all'esperienza con puntualità, serietà e forte spirito collaborativo. Il PCTO è stato un modo per affermarsi positivamente sul territorio e consolidare i rapporti di collaborazione - lavoro in maniera significativa.Inoltre una delle attrici protagonista dello spot é Pola Milunska, anche lei studentessa del liceo, che ha creduto fin da subito nel progetto, riuscendo a capire che un attore deve sempre impegnarsi e collaborare con ogni elemento professionale della troupe.I ringraziamenti sono doverosi per quanti hanno collaborato alla buona riuscita del progetto,Si ringrazia il Dirigente Prof. Savino Gallo, e i docenti Gallo Vincenzo e Maria Grazia De Venuto per aver sostenuto, supportato e accompagnato con dedizione e tenacia gli alunni nel loro cammino di crescita.E ancora un sincero ringraziamento alla Prof.ssa Scardigno per aver messo a disposizione i gioielli, che con cura sono stati progettati e realizzati dagli studenti della 5F dell'indirizzo Design oreficeria e Metalli del liceo.Gli spot verranno presentati durante la settimana della cultura del premio moda città dei sassi 2025, dove si celebra l'arte come linguaggio universale capace di raccontare storie, culture e sogni.Una vetrina a sostegno dei giovani creativi, dove ogni anno partecipano grandi nomi e artisti provenienti da tutto il mondo.