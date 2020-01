Vandali in azione, presa di mira la colonnina di un defibrillatore

Lungo le vie della città sono collocate delle colonnine visibili e anche gradevoli esteticamente. Non sono complementi d'arredo urbano bensì preziosissime colonnine che contengono defibrillatori, ossia degli apparecchi sanitari utili a salvare la vita di chiunque. Uno strumento salvavita che deve essere preservato e custodito gelosamente dalla cittadinanza.Purtroppo, anche queste apparecchiature sono diventate oggetto di atti vandalici da parte di chi, evidentemente, non è in grado di stare al mondo in maniera civile.Nella serata di ieri la colonnina è stata aperta. Immediatamente è scattato l'allarme ad essa collegato, utile anche per allertare i soccorsi giacché all'apertura della colonnina è strettamente correlata la presenza di una situazione di criticità cardiaca. Sul posto si sono precipitati gli operatori della Metronotte, mentre alcuni cittadini hanno provveduto alla chiusura della teca e alla messa in sicurezza dell'apparecchio che, a prescindere dal suo valore economico ha un immenso valore in termini di utilità pubblica.L'episodio è stato reso noto dalla Gifes Corato che insieme alla confraternita Misericordia da anni si spende per rendere la città cardioprotetta. Anche la colonnina di Corso Garibaldi, infatti, è stata installata nell'ambito del progetto PAD "Battiti per la Città", che prevede anche dei corsi di formazione all'utilizzo dello strumento da parte del Centro di Formazione IRC "GIFES" e dalla Confraternita Misericordia di Corato.