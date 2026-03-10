Variazione orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizi Sociali di Corato





Segretariato Sociale

Servizio Sociale Professionale





ORARI DI APERTURA DAL 18 MARZO 2026 Giorno Modalità Orari Lunedì Previo appuntamento 9:00 - 12:00 Martedì Previo appuntamento 9:00 - 12:00 Mercoledì CHIUSURA AL PUBBLICO Giovedì Previo appuntamento 15:30 - 17:30 Venerdì Previo appuntamento 9:00 - 12:00





P.U.A. (Porta Unica di Accesso)



ORARI DI APERTURA DAL 9 MARZO 2026

Giorno Modalità Orari Lunedì In ordine di arrivo 9:00 - 12:30 Giovedì In ordine di arrivo 15:30 - 18:00

Al fine di garantire una coerente organizzazione delle attività di "front-office" e di "back-office" e di assicurare la necessaria efficacia ed efficienza delle attività erogate, il Settore V "Servizi alla persona" comunica alla cittadinanza che gli orari di apertura al pubblico e di ricevimento saranno modificati.Si specifica che tutte le richieste di informazioni e la presentazione di istanze dovranno avvenire negli orari di apertura al pubblico. Colloqui e approfondimenti saranno garantiti previo appuntamento tramite il centralino del Settore () o contattando il personale preposto alle specifiche mansioni.La Porta Unica di Accesso (P.U.A.), il cui sportello è ubicato in via Gravina n° 132, è un servizio che consente ai cittadini di chiedere informazioni e presentare istanze per accedere alle prestazioni socio-sanitarie. La variazione oraria è finalizzata a facilitare l'accesso ai servizi e rispondere meglio alle esigenze dell'utenza.