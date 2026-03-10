Vita di Città
Variazione orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizi Sociali di Corato
Corato - martedì 10 marzo 2026 10.29 Comunicato Stampa
Al fine di garantire una coerente organizzazione delle attività di "front-office" e di "back-office" e di assicurare la necessaria efficacia ed efficienza delle attività erogate, il Settore V "Servizi alla persona" comunica alla cittadinanza che gli orari di apertura al pubblico e di ricevimento saranno modificati.
Dal 18 marzo 2026 l'Ufficio Servizi Sociali (Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale) sito in via Gravina n° 132 sarà CHIUSO AL PUBBLICO IL MERCOLEDÍ
Si specifica che tutte le richieste di informazioni e la presentazione di istanze dovranno avvenire negli orari di apertura al pubblico. Colloqui e approfondimenti saranno garantiti previo appuntamento tramite il centralino del Settore (080/9592412) o contattando il personale preposto alle specifiche mansioni.
Dal 9 marzo 2026 la Porta Unica di Accesso (P.U.A.)
PREVEDERÀ UN'APERTURA POMERIDIANA
La Porta Unica di Accesso (P.U.A.), il cui sportello è ubicato in via Gravina n° 132, è un servizio che consente ai cittadini di chiedere informazioni e presentare istanze per accedere alle prestazioni socio-sanitarie. La variazione oraria è finalizzata a facilitare l'accesso ai servizi e rispondere meglio alle esigenze dell'utenza.
Segretariato Sociale
Servizio Sociale Professionale
ORARI DI APERTURA DAL 18 MARZO 2026
|Giorno
|Modalità
|Orari
|Lunedì
|Previo appuntamento
|9:00 - 12:00
|Martedì
|Previo appuntamento
|9:00 - 12:00
|Mercoledì
|CHIUSURA AL PUBBLICO
|Giovedì
|Previo appuntamento
|15:30 - 17:30
|Venerdì
|Previo appuntamento
|9:00 - 12:00
P.U.A. (Porta Unica di Accesso)
ORARI DI APERTURA DAL 9 MARZO 2026
|Giorno
|Modalità
|Orari
|Lunedì
|In ordine di arrivo
|9:00 - 12:30
|Giovedì
|In ordine di arrivo
|15:30 - 18:00
