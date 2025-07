Ho cura di te”, ecco i servizi del programma comunale per tutelare la popolazione anziana e le persone più vulnerabili

Per fronteggiare le alte temperature estive, il Comune di Corato – Assessorato alle Politiche Sociali rilancia il programma "HO CURA DI TE": la rete territoriale di organizzazioni e servizi che offrono supporto alla popolazione durante il periodo più caldo dell'anno.Il progetto si propone, nei mesi di luglio e agosto, di prevenire i rischi legati al caldo e garantire attenzione, protezione e supporto alle fasce più fragili, in particolare agli anziani soli.È attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero verde 800-755500 del Pronto Intervento Sociale (PIS), gestito dalla Cooperativa Sociale CAPS.Il PIS offre un servizio di primo ascolto e, ove necessario, l'attivazione di interventi di sostegno con personale qualificato.Per offrire uno spazio fresco, sicuro e accogliente dove trascorrere qualche ora in compagnia, sono attivi i seguenti Centri Anziani:● Centro "Ermes" – Via Canova 42 (gestito dalla Cooperativa Sociale EOS), dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.● Centro "Don Nicola Giordano" – Via Beniamino Gigli s.n.c. (gestito dalla Cooperativa Sociale Metropolis), dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 16.00.È inoltre attivo un servizio di sorveglianza telefonica quotidiana, rivolto agli anziani soli o non autosufficienti. Le volontarie del Servizio Civile Universale effettuano chiamate giornaliere per monitorare le condizioni generali dei cittadini in carico al Servizio Sociale Professionale.«Anche quest'anno proviamo a rispondere al problema dell'allarme caldo in modo strutturato», dichiarano il Sindaco Corrado De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario. «ll problema del caldo colpisce soprattutto coloro che sono più soli e con meno risorse a disposizione. Con questi servizi puntiamo ad offrire sostegno e protezione soprattutto a loro. Siamo però consapevoli che raggiungere le situazioni più critiche è difficile, e per questo motivo chiediamo l'aiuto di tutte e tutti nel divulgare queste opportunità di sostegno».