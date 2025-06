Vele d'arte e cultura a Monopoli un incontro tra storia e mediterraneo

Una "veleggiata incontri" davvero speciale ha animato oggi la Lega Navale di Monopoli, teatro di un appuntamento de "Gli Incontri sul Mediterraneo" che ha unito cultura, istruzione e passione per il mare. L'evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali e accademiche di rilievo, sottolineando l'importanza della collaborazione per la promozione del territorio e del suo patrimonio.Presenti gli assessori al turismo e alla pubblica istruzione di Monopoli, a testimonianza del sostegno comunale all'iniziativa.Fondamentale il contributo dell'istruttore vela Leonardo Ciasca, anima dell'aspetto più propriamente marinaresco della manifestazione.Il cuore pulsante dell'incontro è stata però la mostra galleggiante, frutto di una pregevole collaborazione tra il Liceo Artistico "Luigi Russo" di Monopoli e il Liceo Artistico di Corato.A rappresentare quest'ultima istituzione, il preside Savino Gallo, la professoressa Mara Nitti e la professoressa Porzia Volpe, artefici di un allestimento suggestivo.Le vele delle imbarcazioni, infatti, non erano semplici tessuti, ma opere d'arte: raffiguravano gli uccelli miniati nel "De Arte Venandi cum Avibus" di Federico II, l'immagine iconica scelta per l'intera manifestazione "Gli Incontri sul Mediterraneo".Un richiamo potente alla storia e alla cultura federiciana, che ancora oggi affascina e ispira.Il preside Adolfo Marciano del Liceo Artistico "Luigi Russo" di Monopoli ha evidenziato l'importanza di queste sinergie tra scuole, che permettono agli studenti di esprimere la propria creatività e di confrontarsi con progetti di ampio respiro. L'appuntamento odierno ha ribadito come il Mediterraneo sia non solo un crocevia di popoli e commerci, ma anche una fonte inesauribile di ispirazione per l'arte e la conoscenza, capace di tessere fili tra passato e presente.