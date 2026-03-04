Libriamoci: l’arte che unisce

Lunedì 23 febbraio la classe Terza della sezione B dell'indirizzo arti figurative del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" ha avuto il piacere di partecipare al progetto "Libriamoci" presso la scuola Giovanni Bovio di Ruvo. Gli alunni Luigi Fusaro, Gianpaolo Berardi, Miriam D'ambrosio, Sofia Marzano, Martina Zonfollino, Francesca Petrignani, Chiara Dibenedetto, Irene Tonti e Francesco Tedone, accompagnati dal docente di discipline pittoriche Giuseppe Colangelo, hanno avuto la possibilità di realizzare in estemporanea degli elaborati durante la lettura del racconto "Insieme più speciali" che celebra l'importanza dell'inclusione, lavoro di squadra e il superamento delle proprie mancanze e insicurezze attraverso l'aiuto degli altri.Negli elaborati, realizzati da noi alunni su supporti offerti dall'Istituto primario, si è mirato a illustrare con semplicità e impatto alcuni episodi relativi alla narrazione. Così mediamente l'utilizzo di differenti tecniche grafiche pittoriche: spaziando dai carbotelli fino alle tempere, si è proceduto all'esecuzione di alcuni ritratti dei personaggi e composizioni. Il racconto è stato letto dalle docenti Porzia Volpe e Alessandra Loprieno che hanno prestato attenzione al coinvolgimento del piccolo pubblico.Per noi studenti è stato molto toccante vedere e sentire le "vocine" dei più piccoli apprezzare il racconto e la nostra capacità di illustrarlo. È stato come essere catapultati in una dimensione di "ricordo" della nostra infanzia; prendere parte di un'unica piccola - grande classe.Infine ringraziamo l'Istituto per averci dato questa occasione che è stata anche per noi una possibilità di crescita dal punto di vista artistico.