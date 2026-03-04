Liceo artistico
Liceo artistico
Scuola e Lavoro

Libriamoci: l’arte che unisce

Gli studenti del Liceo Artistico incontrano i piccoli lettori della Bovio per un racconto illustrato sull’inclusione

Corato - mercoledì 4 marzo 2026 9.24
Lunedì 23 febbraio la classe Terza della sezione B dell'indirizzo arti figurative del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" ha avuto il piacere di partecipare al progetto "Libriamoci" presso la scuola Giovanni Bovio di Ruvo. Gli alunni Luigi Fusaro, Gianpaolo Berardi, Miriam D'ambrosio, Sofia Marzano, Martina Zonfollino, Francesca Petrignani, Chiara Dibenedetto, Irene Tonti e Francesco Tedone, accompagnati dal docente di discipline pittoriche Giuseppe Colangelo, hanno avuto la possibilità di realizzare in estemporanea degli elaborati durante la lettura del racconto "Insieme più speciali" che celebra l'importanza dell'inclusione, lavoro di squadra e il superamento delle proprie mancanze e insicurezze attraverso l'aiuto degli altri.
Negli elaborati, realizzati da noi alunni su supporti offerti dall'Istituto primario, si è mirato a illustrare con semplicità e impatto alcuni episodi relativi alla narrazione. Così mediamente l'utilizzo di differenti tecniche grafiche pittoriche: spaziando dai carbotelli fino alle tempere, si è proceduto all'esecuzione di alcuni ritratti dei personaggi e composizioni. Il racconto è stato letto dalle docenti Porzia Volpe e Alessandra Loprieno che hanno prestato attenzione al coinvolgimento del piccolo pubblico.
Per noi studenti è stato molto toccante vedere e sentire le "vocine" dei più piccoli apprezzare il racconto e la nostra capacità di illustrarlo. È stato come essere catapultati in una dimensione di "ricordo" della nostra infanzia; prendere parte di un'unica piccola - grande classe.
Infine ringraziamo l'Istituto per averci dato questa occasione che è stata anche per noi una possibilità di crescita dal punto di vista artistico.

  • Liceo Artistico
Due giovani coratini in Udienza da Papa Leone XIV
4 marzo 2026 Due giovani coratini in Udienza da Papa Leone XIV
Tentano di rubare una Peugeot 408, messi in fuga dai vigilantes
4 marzo 2026 Tentano di rubare una Peugeot 408, messi in fuga dai vigilantes
Altri contenuti a tema
25 anni di impegno e solidarietà della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato Eventi 25 anni di impegno e solidarietà della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato Presente la Presidente della Fondazione ANT Raffaella Pennuti
Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell Vita di Città Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell Gli studenti del liceo artistico Federico II Stupor Mundi partecipano alla sfilata
Open Day finale al Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” Attualità Open Day finale al Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” Un viaggio nella creatività: domenica mattina l’ultimo appuntamento per scoprire il primo liceo artistico di Puglia
Sport, neve e creatività Sport, neve e creatività Il Liceo Artistico amplia l’offerta formativa con il progetto “Impari…amo sciare”
Due studentesse del “Federico II Stupor Mundi” in mostra al Parlamento Europeo Attualità Due studentesse del “Federico II Stupor Mundi” in mostra al Parlamento Europeo Le opere di Martina Rella e Yasmin Ouillane inaugurano a Bruxelles il progetto “Arte per tutti e con tutti”, presto itinerante in tutta Europa
“Frankenstein - the monster and the myth" in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi” “Frankenstein - the monster and the myth" in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi” Teatro, lingua inglese e grandi temi senza tempo
CeramicAbile, al via il laboratorio inclusivo: la scuola apre le porte alla creatività CeramicAbile, al via il laboratorio inclusivo: la scuola apre le porte alla creatività Il progetto culminerà a giugno 2026 con l'esposizione degli elaborati finali
"L’amore che fa rumore" risuona al Liceo Artistico: emozioni, consapevolezza e impegno civile "L’amore che fa rumore" risuona al Liceo Artistico: emozioni, consapevolezza e impegno civile Un incontro sull’affettività e il rispetto
Incidente sulla Sp 2 ad Andria in direzione Corato: coinvolte due auto
3 marzo 2026 Incidente sulla Sp 2 ad Andria in direzione Corato: coinvolte due auto
Circa trenta furti da inizio anno: la zona Oasi chiede maggior sicurezza
3 marzo 2026 Circa trenta furti da inizio anno: la zona Oasi chiede maggior sicurezza
Adriatica Industriale Virtus Corato sconfitta in casa dal Barletta
3 marzo 2026 Adriatica Industriale Virtus Corato sconfitta in casa dal Barletta
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
3 marzo 2026 Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
Vincenzo Adduci è il quarto candidato sindaco
2 marzo 2026 Vincenzo Adduci è il quarto candidato sindaco
Fiamme a mezzanotte: incendio danneggia un negozio di calzature
2 marzo 2026 Fiamme a mezzanotte: incendio danneggia un negozio di calzature
Fas Basket Corato, bella vittoria contro Castellaneta
2 marzo 2026 Fas Basket Corato, bella vittoria contro Castellaneta
La Chiesa “Madonna di San Giovanni” restituita alla città
2 marzo 2026 La Chiesa “Madonna di San Giovanni” restituita alla città
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.