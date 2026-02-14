25 anni ANT. <span>Foto Anna Lops</span>
25 anni ANT. Foto Anna Lops
Eventi

25 anni di impegno e solidarietà della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato

Presente la Presidente della Fondazione ANT Raffaella Pennuti

Corato - sabato 14 febbraio 2026 13.37
«25 anni di solidarietà. Solidarietà significa al richiamo della sofferenza ed è quello che Fondazione ANT ha fatto in tutti questi anni in questo territorio», sono le parole di Raffaella Pannuti, Presidente Fondazione ANT, che ben racchiudono l'impegno dell'associazione in questi anni.

25 anni di impegno celebrati ieri 13 febbraio presso l'auditorium del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" con uno spettacolo musicale di etno folk del maestro Luigi Palumbo & Aquarata.

Presentata da Gerardo Strippoli, Presidente della Pro Loco, la serata è stata un vero e proprio momento di condivisione di musica, arte e di riconoscimento verso un impegno costante che l'ANT mantiene da ormai tanto tempo. La Fondazione ANT, difatti, offre un modello di assistenza sociosanitario che si distingue per la sua completezza: porta gratuitamente a casa del malato un'assistenza sociosanitaria completa e tutte le cure mediche necessarie, offrendo un supporto globale a beneficio del paziente e del suo nucleo familiare. Un impegno, dunque, a 360 gradi da parte di chi è nella realtà.

Il gruppo musicale ha accompagnato la serata con le sue note e le sue melodie, dai grandi classici a composizioni musicali nate dalla penna di Gerardo Strippoli e di Mimmo Mazzilli. I musicisti sul palco hanno intrattenuto un auditorium gremito, attraverso ritmi e testi di poesia vernacolare, creando un legame ancor più profondo tra arte e comunità.
«Ci tenevamo a festeggiare questi 25 anni», ha affermato Domenico Resta, delegato ANT Corato. «Da quando la Fondazione ANT è approdata a Corato abbiamo avuto delle difficoltà, ma anche tanti successi. La gente ci ha accolto e ci siamo radicalizzati, ci sostiene e consente ancora la nostra presenza. Come è noto, ci occupiamo dell'assistenza a domicilio dei malati di tumore in fase avanzata e questo riempie un vuoto che il servizio sanitario nazionale non è in grado ancora di fornire interamente».

La celebrazione dei 25 anni non è solo un ricordo del passato, ma un impegno per il futuro, un invito a continuare la missione di solidarietà e un valore necessario in un mondo che necessita spesso di cure e supporto.
