Venti da forti a burrasca, allerta gialla su Corato

La protezione Civile ha diramato bollettino di allerta gialla per vento su Corato nelle giornate di oggi e domani, Per la precisione, a partire dalle 18.00 di oggi 3 novembre e per le successive 30 ore sono previsti venti forti meridionali con rinforzi fino a burrasca.La cittadinanza è invitata, se ci si trova all'aperto, ad evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole, ecc.);Evitare in particolare le aree verdi e le strade alberate. Un infortunio frequente associato alle raffiche di vento riguarda la possibile rottura di rami, anche di grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente i passanti che cadere ed occupare pericolosamente le strade, creando un serio rischio anche per motociclisti ed automobilisti.Se ci si trova alla guida di un'automobile o di un motoveicolo prestare particolare attenzione perchè le raffiche tendono a far sbandare il veicolo e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o effettuare una sosta. Evitare altresì di lasciare le auto in sosta nei pressi di alberi o altri oggetti di arredo urbano esposti a distacco o sospesi.In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all'aperto.