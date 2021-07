Verso il sacerdozio, Felice Musto sarà ordinato diacono

Sabato 25 settembre 2021, a Trani, nella Cattedrale, alle ore 19.30, durante una solenne concelebrazione eucaristica da lui presieduta, S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie conferirà l'ordinazione diaconale a tre seminaristi.Essi sono:Silvio Caldarola, di Bisceglie, proveniente dalla Parrocchia Santa Maria di Passavia. Sta svolgendo l'esperienza pastorale presso la Parrocchia Santa Maria Greca in Corato.Felice Musto, di Corato, proveniente dalla Parrocchia Santa Maria Greca. Sta svolgendo l'esperienza pastorale presso la Parrocchia Sant'Andrea apostolo in Barletta.Michele Piazzolla, di Barletta, proveniente dalla Parrocchia San Benedetto. Sta svolgendo l'esperienza pastorale presso la Parrocchia Santissimo Salvatore in Margherita di Savoia.I tre ordinandi si sono formati presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta e presso l'Istituto Teologico della medesima Città.