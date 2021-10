Via Francigena, tappa a Corato per Road to Rome con la Staffetta letteraria

Fa tappa anche a Corato la marcia a staffetta di "Via Francigena - Road to Rome 2021", che promuove lungo la Via Francigena un turismo lento e responsabile all'insegna della scoperta di incontri, luoghi, scorci e tradizioni.L'iniziativa comprende anche una "Staffetta letteraria pellegrina" organizzata dalla Rete Nazionale Donne in Cammino e, in occasione del Road to Rome 2021, sono state scelte due coratine per far parte delle "Ragazze in gamba": Adele Mintrone (presidente del Comitato della Via Francigena del Sud - Corato, tratto Andria, Corato, Ruvo, Bitonto) e la giovane talentuosa scrittrice Ilenia Valente (più volte premiata a concorsi di letteratura).L'obiettivo è quello di accogliere sul campo le esperienze, le impressioni e soprattutto le emozioni che andranno a formare il Diario delle Ragazze in Gamba sulla Via Francigena, un'opera di scrittura collettiva composta direttamente dalle voci in cammino di chi avrà percorso una o più tappe.Questo 'diario on the road' tutto al femminile accompagnerà il gruppo del Road to Rome 2021, il cammino evento per il ventennale della Associazione Europea delle Vie Francigene, lungo le tappe italiane per circa tre mesi di viaggio fino a Santa Maria di Leuca, passando di mano in mano tra le varie pellegrine che parteciperanno alla staffetta per registrare i propri racconti durante il cammino. Ognuna sarà così l'autrice di uno o più capitoli di quest'opera corale unica nel suo genere, che vuole dare voce a nuovi talenti attraverso la condivisione, la creatività e la riscoperta attiva del territorio.Il libro, che sarà poi conservato nel "Piccolo Museo del Diario" di Pieve Santo Stefano della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, che sostiene l'iniziativa, sarà il primo manoscritto del gruppo delle "Ragazze in Gamba", gruppo di oltre 50.000 persone che sui social accoglie ogni giorno le storie di donne in cammino provenienti da tutta Italia.Nell'ambito dell'evento Road to Rome il Comitato della Via Francigena del Sud - Corato offre accoglienza, ospitalità assistenza per il cammino dell'ambassador del RTR Joanne Roan, inglese, cresciuta in Canada, ma vive in Liguria, e sta camminando per un lungo cammino, che da Roma l'ha portata a Santiago. Nel 2015 aveva camminato da sola da Chiavari a Roma sulla Francigena, poi l'anno dopo da Chiavari a Ventimiglia. Nel 2017 da Ventimiglia a Montpellier, e nel 2018 da Montpellier a Toulouse, ha camminato da Toulouse a Santiago, e poi ancora sino a Finisterre.