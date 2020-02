Vigilanti inseguono ladri, recuperata auto rubata e refurtiva

Avevano già caricato l'auto con la refurtiva ed erano pronti a farla franca ma una pattuglia della Vigilanza Giurata di Corato ha mandato a monte i loro piani, costringendoli ad una precipitosa fuga culminata nell'abbandono del mezzo carico di materiale rubato.Nella serata di martedì' 4 febbraio, intorno alle 18.30, alcuni malavitosi si sono introdotti in una villa situata in via San Magno. La banda, formata da tre persone, è riuscita a fare razzia di strumenti agricoli e per il giardinaggio ma l'allarme collegato alla casa di campagna ha subito allertato gli operatori della Vigilanza Giurata che si sono precipitati sul posto.Il vigilante ha intercettato l'automobile carica della refurtiva, una fiat Punto, e l'ha inseguita per diversi chilometri sino a quando i tre si sono visti costretti ad abbandonare l'auto, in territorio di Ruvo di Puglia, e a darsi alla fuga nei campi.Tutti gli strumenti rubati sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario. L'automobile utilizzata per il furto, una Fiat Punto, è risultata rubata.Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia e i Carabinieri.