Wax da Amici al Gran Shopping Molfetta

, tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione diarriva in Puglia. Matteo Lucido, in arte Wax, sarà alina partire dalleper incontrare i fan e firmare l'Ep uscito a maggio e in vetta alle classifiche da mesi. "Anni 70" è il singolo uscito per l'estate 2023 ma "Wax" contiene anche tutte le hit che i suoi fan conoscono bene: "Turista per sempre", "Ballerine e guantoni", "Grazie", brani amatissimi che il cantautore accennerà live per il pubblico presente nel centro commerciale di Molfetta.L'occasione per incontrare dal vivo uno degli artisti più apprezzati del talent Mediaset è aperta a tutti, chi invece vorrà partecipare al firmacopie dovrà munirsi di una copia fisica del disco per poter accedere all'evento, acquistabile anche nei punti vendita interni al centro commerciale.