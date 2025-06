XXV Festival delle Murge un'edizione straordinaria tra musica e impegno ambientale

Con il patrocinio del Comune di Corato, mercoledì 4 giugno iniziano i concerti prodotti presso l'Accademia La Stravaganza e presentati al pubblico nella XXV edizione del Festival delle Murge.Presso l' Auditorium del Liceo Artistico, organizzato dalla Dirigenza, si tiene il Convegno di incontri sul Mediterraneo, partner dell'evento sono l'Associazione Mediterranea ETS che promuove le buone pratiche di sostenibilità ambientale e cura dell'ambiente marino, e l'Associazione culturale La Stravaganza che con l'Ensemble d'archi presenterà: "Musiche d'ambiente - Charles Debussy" concerto che arricchirà il nutrito programma del pomeriggio culturale dedicato ai temi ambientali, del Mar Mediterraneo e degli Oceani."Condividiamo con convinzione – dichiara il Sindaco Corrado De Benedittis - le scelte culturali, artistiche e di spettacolo intraprese da Paola Rubini anche e soprattutto in questo XXV anniversario. Il Festival delle Murge è manifestazione storica della città di Corato, che la nostra amministrazione sostiene con convinzione."Il calendario del Festival per celebrare questa venticinquesima ricorrenza è più ricco ed articolato rispetto a tutte le passate edizioni.Le proposte di spettacolo estive mettono in risalto tutte le attività formative intraprese nell'Accademia La Stravaganza.Tutte le numerosissime famiglie coinvolte nel processo culturale costituiscono il nucleo fedele degli spettatori di tutti i concerti, dove protagonisti sono le giovani generazioni: il nostro futuro.Nel periodo autunnale il Direttore Artistico M° Paola Rubini offrirà al pubblico degli estimatori della musica colta, l'opportunità di deliziarsi all'ascolto delle esibizioni di alcune delle professionalità artistico interpretative che affiancano e danno prestigio all'Associazione e al Festival."Dare patrocinio e supporto all'Associazione La Stravaganza che quest'anno presenta la venticinquesima edizione del Festival delle Murge è motivo di orgoglio per la qualità e la completezza del programma di spettacolo che prevede due fasi distinte: l'esibizione dei giovani in formazione fra giugno e luglio, cui seguiranno i concerti autunnali con le magistrali esecuzioni dì prestigiose personalità del virtuosismo interpretativo. Un' offerta culturale di qualità che l' assessorato condivide e supporta con entusiasmo." queste le dichiarazione dell'Assessore Beniamino Marcone.L' ingresso ai concerti è libero e gratuito – location, date ed orari dei concerti sono disponibili sulla pagina Facebook della Stravaganza.