Xylella, monitoraggio iniziato anche nelle campagne di Corato

L'ARIF (Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali) ha comunicato che, in attuazione della DGR nr. 548 del 21/04/2020, a partire dal giorno 26 novembre 2020 anche nella zona indenne quale Corato, ha cominciato un monitoraggio teso alla possibile individuazione di focolai di infezione di Xylella fastidiosa.Il monitoraggio è effettuato da professionisti selezionati dall'ARIF e formati dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale.L'intera operazione, in ogni sua fase, non comporterà alcun elemento invasivo o distruttivo, se non l'ingresso nei fondi agricoli da parte degli agenti e il prelievo, eventuale, di piccolissime parti di pianta.Per informazioni rivolgersi al: Servizio Ambiente-Agricoltura- Palazzo di Città Telef.080/9592224