Adriatica industriale Virtus Corato, battuta d'arresto a Barletta

Seconda sconfitta esterna consecutiva per l'Adriatica Industriale Virtus Corato che cede sul parquet di Barletta per 80-73 perdendo anche il primato in classifica. Inizio del match in grande equilibrio. A rompere il ghiaccio ci pensano Sabeckis per Barletta ed Amendolagine per Corato. Il primo strappo alla gara lo danno i coratini, che si fanno preferire in avvio e concretizzano con D'Introno e Mazzilli (5-9). Corato è messa bene in campo ed i canestri ancora di Mazzilli e la tripla di Scaringella lo certificano anche nel punteggio (7-14).Barletta però inizia a rimontare con Carnicella e 4 liberi di Sabeckis che riavvicinano i locali, che addirittura passano poi a condurre con Kodra (15-14). Finale di quarto tutto coratino con la Virtus che ribalta il parziale con 4 punti consecutivi di Cuomo che lanciano avanti i coratini sul 15-18 dopo i primi 10 minuti Parte bene Corato nel secondo quarto allungando il break con i canestri di Eremita ed Amendolagine (15-23, 0-9 Corato a cavallo dei due quarti). I locali però reagiscono con veemenza e con Kodra, Mirando e Sabeckis trovano prima il pareggio a quota 23 e poi, grazie a Murolo, il sorpasso (28-23, break di 13-0). Mazzilli per la Virtus sblocca quota 23 e da lì Corato comincia a tallonare i biancorossi. Mazzilli prima e D'Introno poi riavvicinano nel finale di quarto l'Adriatica Industriale sul 33-29, punteggio con cui le due squadre vanno all'intervallo dopo 20 minuti vivaci.Al rientro dagli spogliatoi arriva la reazione dei biancoblue che provano a restare attaccati con la tripla di Allegretti (35-34). La gara è molto incerta ma Barletta con la tripla di Murolo ed i canestri di Kodra e Sabeckis riesce a mantenere un vantaggio di 4-5 lunghezze che Corato non riesce a colmare. Anzi, sono ancora Murolo e Sabeckis a dare la doppia cifra di vantaggio ai padroni di casa (49-39). Ultimi minuti del quarto che vedono Allegretti tentare assieme a D'Avanzo di riportar sotto Corato mentre Barletta trova le triple di Murolo e Mirando per riallungare.Ultimo canestro del quarto di marca coratina, con la tripla di Scaringella che manda i due team sul 58-50 dopo 30 minuti. Ultimo quarto in cui i barlettani mantengono il comando delle operazioni ed allungano aumentando il proprio vantaggio con i canestri di Kodra e la tripla di Mirando, mentre Corato segna solo con Liso e Mazzilli (71-54). La reazione nei successivi minuti della Virtus è veemente.I coratini non ci stanno e trovano con Allegretti, Liso e D'Introno punti importanti per riaprire una gara sempre più incandescente (espulso Sabeckis per doppio tecnico in pochi minuti). Corato trova un parziale di 4-16 che riporta il match in equilibrio ad un minuto dalla fine (75-70) ma non riesce ad avvicinarsi ulteriormente anche grazie alla freddezza ai liberi dei barlettani, che chiudono 80-73.NUOVA CESTISTICA BARLETTA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 80 – 73 BARLETTA: Carnicella 3, Mirando 15, Sabeckis 23, Di Mastrochicco, De Fazio, Pellizzieri, Kodra 23, Di Blasio 1, Murolo 15, Cilli, Di Palma ne, Rossi ne. All. Curci CORATO: Allegretti 20, Scaringella 8, Mazzilli 12, Liso 9, D'Introno 7, Tarricone ne, Amendolagine 5, Eremita 2, Maldera ne, Cuomo 4, Piarulli, D'Avanzo 2. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba ARBITRI: Desposati di Bari e Paparcone di Matera PARZIALI: 15-18 33-29 58-50 80-73