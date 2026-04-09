Una super fas basket Corato manda ko la capolista Matera al Palalosito

La partita perfetta. E anche oltre. Per fluidità di manovra, aggressività difensiva, trame di gioco, intensità, efficacia offensiva, qualità delle giocate. Una super Fas Basket Corato manda 5 giocatori in doppia cifra, gioca una gara maiuscola e demolisce la capolista Virtus Matera infliggendole il secondo ko esterno in 14 gare dall'inizio dell'anno e fermando la striscia di 7 vittorie consecutive dei lucani. I coratini nel turno infrasettimanale dominano e vincono al PalaLosito 97-63 una gara comandata con autorità per tutti i 40 minuti.I coratini, privi di Rapini, partono subito fortissimo. La tripla di Corral (altra prova monstre la sua con 25 punti realizzati) stappa subito la partita, seguita dal canestro di Paoletti e dalla bomba di Mulevicius (8-0). Matera sbaglia tanto ed è in balia dei pugliesi, più determinati in attacco e cattivi in difesa. I primi punti ospiti arrivano con Roberto dalla lunetta (8-2). Chi si aspetta la rimonta della capolista però si sbaglia, perchè Corato non si ferma e continua a giocare a ritmi altissimi e con un attacco chirurgico. I Verile boys non sbagliano una mossa in ogni zona del campo e tirano con percentuali da NBA alternando triple pesanti ad azioni semplici con canestri facili.Basile e Dip lanciano Corato, mentre Corral dispensa lezioni di basket sia in attacco che in difesa deliziando il PalaLosito (20-2). Nei minuti finali del quarto Matera ha una reazione di orgoglio e con i canestri di Mavric e la tripla di Roberto a fil di sirena riesce a ridurre un po' lo svantaggio (24-9 dopo 10 minuti)Il quarto successivo si apre con la seconda tripla di Manisi, che inizia il suo show dai 6,75 metri. Matera apre la frazione con più grinta e trova più volte il canestro con Roberto e Mavric (31-17). Corato però da tre punti è infallibile, ed in difesa non molla mai e gioca ad una intensità altissima. Ben 6 le triple segnate dai coratini nel quarto, di cui 4 di un super Manisi, cecchino infallibile nei primi due quarti. Anche capitan Basile regala assist, canestri e grandi giocate, con Matera che pian piano cede sotto i colpi di un Corato letteralmente scatenato (42-24). Unico a salvarsi tra gli ospiti è Zanetti, anima della Virtus che segna e recupera palloni provando a tenere a galla i suoi.Nel finnale però i baresi continuano a premere sull'acceleratore ed anche il giovanissimo Diaz e Dip (essenziale in attacco con i suoi canestri e presenza chiave con tanto lavoro sporco in difesa tra recuperi e rimbalzi) contribuiscono alla fuga coratina, che all'intervallo vede i locali avanti 56-32, col PalaLosito in estasi.Al rientro in campo dopo l'intervallo gli ospiti partono meglio, decisi a rimettere in piedi il match. Nei primi minuti è Matera a dettare legge in attacco, tanto da confezionare un break di 12-1 grazie a Valle, Zanetti ed Uchenna, mentre Corato segna un solo punto su tiro libero firmato Basile. Questo parziale vale il 57-44 che riporta la capolista nel match. Nel momento però più complicato a ridare fiducia ai coratini ci pensa Corral, che con una tripla ferma la rimonta ospite e riaccende squadra e pubblico (60-44). il canestro del numero 10 risveglia di colpo i locali, che tornano a comandare come nei primi due quarti.I neroverdi segnano meno che nei primi due quarti, ma in difesa concedono pochissimo, recuperando tanti palloni ed approfittando anche di un Matera sotto i suoi soliti standard offensivi. Sono Paoletti, autore di un terzo quarto eccellente per punti segnati ed intensità offensiva e difensiva, Manisi, ancora Corral e Mulevicius a perforare la difesa materana e a riallungare nel parziale nel tripudio del PalaLosito, con il quarto che si chiude con i neroverdi comodamente avanti sul 74-47, con Mulevicius che, completamente solo sotto canestro, si permette addirittura di sbagliare indisturbato e segnare successivamente quasi incredulo.Ultimo quarto in cui Corato deve solo gestire e portare a compimento l'impresa. Ci provano i lucani in apertura ma i neroverdi sono in serata di grazia cestistica. Il colpo finale alle speranze materane lo da Diego Corral, che segna 5 tiri liberi consecutivi e di fatto blinda la vittoria neroverde (83-54). In chiusura coach Verile da spazio a tutti gli under neroverdi, contemporaneamente in campo nel finale di gara. Si chiude sul 97-63 con il PalaLosito che esplode di gioia per questi due punti importanti e Matera che conserva il primato in attesa del big match di domenica contro Ragusa.FAS BASKET CORATO - VIRTUS MATERA 97 – 63CORATO: Manisi 21, Cabodevilla 4, Dip 6, Braga, Basile 10, Corral 25, De Rossi, Mulevicius 11, Bavaro 1, Diaz 2, Capasso, Paoletti 17. All. Verile Ass. All. SilvestriniMATERA:Uchenna 10, Digno, Zanetti 12, Labovic 5, Roberto 14, Valle 8, Preira 2, Mavric 10, De Mola n.e., Bischetti 2. All. MirielloARBITRI: De Carlo di Lecce e Tornese di Monteroni (LE)PARZIALI: 24-9 56-32 74-47 97-63