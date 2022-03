Basket Corato, al PalaLosito contro una ostica Mola

Domenica ore 18.00 si torna in scena al Palalosito. Dopo la breve parentesi infrasettimanale ad Ostuni, nel weekend ci si aspetta un altro tipo di partita contro la più ostica Mola, che giungerà in quel di Corato per cercare di raggiungere la terza vittoria di fila.Sarà quindi seconda contro terza a poche giornate dalla fine, con la compagine ospite che dovrà sicuramente mettercela tutta per sganciarsi da Vieste, quarta a pari punti, e mantenere saldo il terzo posto dietro Corato.QUI CORATO: Salutata Ostuni con un sonoro 100-77, Corato torna in casa e si prepara ad una partita diversa contro una squadra ancora in corso per un migliore posizionamento nei play-off.Tenendo saldo il secondo posto, coach Verile potrà forse sperimentare di più e dare altri importanti minuti ai giovani under che tanto bene hanno fatto giovedì e magari far riposare Ouandie in vista dei play-off distanti solamente tre giornate.QUI MOLA: Mola New Basket che si presenterà al Palalosito pronta a dare battaglia per concludere la regular season nel migliore dei modi e confermarsi terza proprio sotto Corato. Il quintetto titolare di coach Castellitto è pronto e riposato per l'incontro, data l'agile partita contro Trani che ha permesso di lasciare fuori dalle rotazioni i propri pezzi pregiati in vista della trasferta domenicale.Si aspetta quindi una partita interessante per ambo le parti, con gli uomini di coach Verile che dovranno difendersi da una squadra riposata e affamata di punti ma è ancora più intrigante sapere quello che sarà l'impatto dei giovani neroverdi che avranno spazio questa volta di giocare contro un avversario di livello superiore rispetto all'ultima giornata in trasferta ad Ostuni.