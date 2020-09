Basket Corato, Antonio Cioppa resta neroverde

Altro importante tassello per l'Adriatica Industriale Basket Corato, che per la stagione 2020/2021 potrà ancora contare sulle prestazioni di Antonio Cioppa.Il play campano, acquisito da Maddaloni nell'ottobre 2018, ha dapprima trascorso un anno in prestito proprio a Maddaloni, poi è arrivato all'ombra delle quattro torri, dove ha disputato il campionato di serie B.Ora la riconferma alla corte di coach Cadeo, per vivere una stagione da protagonista. Così Antonio Cioppa all'avvenuta firma del contratto: «Sono felicissimo di essere rimasto in una piazza come Corato. Qui si vive di Basket, la città è meravigliosa, la gente molto accogliente, non ho potuto far altro che accettare la proposta della società. Nonostante la scorsa stagione sia stata molto travagliata, ho avuto le mie piccole soddisfazioni, ma quest'anno voglio assolutamente fare meglio partita dopo partita. Sarà un campionato difficile, equilibrato, ma il roster che la società sta formando conta di giocatori di primissimo livello. Ne vedremo delle belle!».