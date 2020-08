Basket Corato, in cabina di regia torna Davide Cipri

Altro tassello per il Basket Corato 2020/2021 che affronterà il massimo campionato regionale: si tratta di Davide Cipri, play classe 1995, tra gli artefici della promozione in B nell'annata 2017/2018.Cipri, dopo l'esperienza nel settore giovanile neroverde, va a farsi le ossa in giro per la Puglia: Juvetrani nel 2012/2013, Bnb e Virtus Ruvo la stagione successiva, poi la consacrazione a Cerignola, prima nell'Udas, infine nell'Olimpica. Nel 2017/2018 poi ecco il primo ritorno in neroverde con la suddetta promozione ed infine il passaggio alla NMC Corato, dove vive una stagione da protagonista.Dopo un anno di pausa lontano dal parquet dovuta a motivi prettamente lavorativi, Davide Cipri torna finalmente sui campi da basket e lo fa con i suoi colori. Nelle prime parole da neroverde, è palese il suo entusiasmo per questa nuova avventura: "Avevo tantissima voglia di riprendere a giocare, ho passato 20 anni della mia vita con la palla a spicchi. Farlo con una delle società storiche della Puglia, nonché con la squadra della mia città è un sogno. Sarà bello rivedere tanti amici e tornare in una squadra seria, preparata, che ha in cantiere un progetto bello ed ambizioso".Sulla prossima stagione: "Quest'anno certamente ci divertiremo, sono felice di ritrovare campioni del calibro di Stella, Bricis e Bagdonavcius, con cui ho vinto un campionato, o gente che vive di Basket come il presidente Marulli, coach Cadeo e Rosario Saracino, che ho avuto già modo di incontrare sulla mia strada nel corso della mia carriera. Ci metteremo pochissimo a creare la chimica e le alchimie di tre anni fa e faremo sentire a casa i nuovi arrivati. Non vedo l'ora di iniziare!"E noi non vediamo l'ora di rivederti in neroverde. Bentornato, Davide!