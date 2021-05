Basket Corato, novità per la guida del settore giovanile e della prima squadra

Novità in casa Adriatica Industriale Basket Corato: alla luce degli ultimi risultati sul campo e in vista della ripresa degli allenamenti dei giovani neroverdi, coach Giulio Cadeo torna ad occuparsi a 360 gradi del settore giovanile, di cui è già responsabile tecnico.La guida della prima squadra è affidato all'inedito duo Felice Carnicella – Giuseppe Cipri. Il primo è ormai volto noto e simbolo del Basket Corato, allenatore in seconda nelle annate con Verile, Gesmundo e Cadeo; il secondo gravita da anni negli ambienti neroverdi come allenatore del settore giovanile, tra i più preparati in circolazione.Una svolta dunque in vista della fase a orologio ormai alle porte. «Ringraziamo coach Cadeo per il lavoro svolto con la prima squadra e gli auguriamo buon lavoro con i nostri cestisti del futuro. A Felice e Giuseppe invece va un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura!» scrive la società.