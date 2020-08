Basket Corato, presa la guardia tiratrice Emmanuel Cito

Continua a prendere forma il roster della Adriatica Industriale Basket Corato 2020/2021: dal Vado Ligure ecco la guardia tiratrice Emmanuel Cito, da cui i neroverdi hanno acquisito il cartellino, dopo la stagione in prestito a Taranto.Classe 2001, 186 cm di potenza esplosiva, Cito è una guardia tiratrice votata alla difesa, che non disdegna qualche sortita offensiva. Dopo l'esperienza in C Silver ligure, ecco il l'approdo nella Città dei due mari, dove si mette in mostra nella scorsa stagione, in cui Taranto ha ben figurato con un secondo posto alle spalle di Molfetta, prima dell'interruzione del campionato.Alla corte di Patron Marulli, Cito ritroverà Bricis e Di Diomede, con cui ha condiviso l'esperienza in rossoblù. Un investimento, quello dell'Adriatica Industriale, che guarda al futuro. Un giovane promettente che si va ad aggiungere ad un roster di qualità che sarà protagonista della prossima stagione.Ecco le prime parole da neroverde di Cito: "Appena ho ricevuto la chiamata di Corato non ho esitato ad accettare. Un progetto serio, una società storica che ha deciso di puntare forte su di me acquistando il mio cartellino. Un investimento che non tutte le squadre fanno, per questo ringrazio la società. Li ripagherò adeguatamente sul campo, certamente la pressione sarà tanta ma non vedo l'ora di cominciare". Sul blocco tarantino poi afferma: "Certamente ritrovare Di Diomede e Bricis a Corato accelererá il processo di ambientamento e coesione del nuovo gruppo. Persone e giocatori fantastici che ho il piacere di ritrovare".Poi conclude: "Saluto i miei nuovi tifosi e non vedo l'ora di cominciare questa mia nuova avventura!"