Basket Corato, si inizia il 15 novembre. Prima sfida in trasferta con Altamura

La notizia circolava già da qualche giorno, ma ora è ufficiale: il campionato di C Gold pugliese prenderà il via sabato 14 novembre, con l'anticipo della prima giornata tra Adria Bari e Virtus Molfetta.Dodici squadre al via: sette rappresenteranno la provincia di Bari (Action Now Monopoli, Adria Bari, Basket Corato, Libertas Altamura, Mola New Basket 2012, Nuova Matteotti Corato, Virtus 2014 Molfetta), due squadre per la provincia di Brindisi (Mesagne e Ostuni), una squadra a testa per le province di Foggia, Taranto e Lecce (Vieste, Castellaneta e Monteroni).A più di otto mesi dall'ultimo match ufficiale dunque, l'Adriatica Industriale Basket Corato tornerà a calcare il tanto agognato parquet e lo farà in trasferta in quel di Altamura. Il campionato avrà la classica formula del girone all'italiana andata e ritorno composto da ventidue giornate, al termine delle quali le prime otto disputeranno i playoff, le ultime quattro i playout. La vincente dei playoff va in serie B, la perdente dei play-out retrocede in Serie C Silver.Altre date da segnare sul calendario: il 23 dicembre, alla settima giornata, primo derby tra Adriatica Industriale e Matteotti. Il 3 gennaio sarà la volta di una superclassica di Puglia, contro Ostuni, mentre all'Epifania arriva Monopoli al Palalosito. Tre gli infrasettimanali: alla settima contro NMC, alla nona contro Monopoli, alla sedicesima a Vieste. L'ultima giornata si disputerà il 28 marzo, quando i neroverdi affronteranno Molfetta tra le mura amiche.