Basket, la Matteotti lotta ma stecca al PalaLosito

Al rientro sul parquet dopo quasi un mese di stop la Nuova Matteotti Corato non riesce a conquistare i due punti in palio e deve cedere al cospetto di un Mola bravo ad approfittare del momento no coratino ed autore di una buona prova, specie dal perimetro. 57-63 il finale di una gara che i ragazzi di Lerro, al suo debutto da head coach sulla panca coratina, non hanno saputo ribaltare nell'ultimo quarto, quando le energie sono venute meno.Primo starting five coratino che vede il ritorno del "nuovo" acquisto Sabeckis, lanciato subito titolare assieme a Gatta, De Bartolo, Cicivè e Oluic. Proprio il gigante croato sigla i primi due punti ma il match si preannuncia subito complicato con gli ospiti che dopo 5 minuti con una schiacciata di Mirone siglano il primo break di vantaggio e costringono Corato al timeout (7-11). LA Matteotti reagisce e rimane in scia ad un match dai ritmi molto alti e dal punteggio elevato. Gli ospiti tirano con ottime percentuali ed il tempo si chiude con capitan Gatta che sulla sirena tiene i suoi in scia dopo un tentativo di fuga ospite (18-21 al 10')Secondo quarto che si apre con Corato che prova a sua volta a scappar via infilando 7 punti consecutivi e portandosi sul 25-21 ma gli ospiti reagiscono. La bomba di Oluic porta avanti i locali prima che Mola trovi tre triple consecutive che la mandano a sua volta avanti all'intervallo 32-40.Terzo periodo che comincia con le due squadre ancora a battagliare dal perimetro. Oluic (alla fine saranno 26 i punti per lui) prova a scuotere i suoi ma Mola è cinica dal perimetro e non si lascia travolgere da una Matteotti che via via esaurisce le energie e perde lucidità offensiva. Sabeckis prova con 4 punti consecutivi a non arrendersi ma i baresi chiudono il quarto sul 45-53.Ultimo periodo con la Matteotti che non segna per oltre 5 minuti prima che capitan Gatta sblocchi il tabellone da quota 45 con una tripla (48-60). Le due squadre sbagliano tanto e Corato paga la stanchezza e i tanti giorni senza allenamento causa covid non riuscendo più, nonostante il forcing finale, a ribaltare il match e cedendo 57-63.