Basket, MNC Corato ko: Trani la spunta all'overtime

Una vera e propria battaglia di 45 minuti è andata in scena al PalaLosito in un freddo sabato di fine novembre: la Nuova Matteotti Corato è andata, ancora una volta, ad un passo dalla conquista della vittoria, ma è la Fortitudo Trani, con un parziale di 7-0 nei minuti finali dell'overtime, ad aggiudicarsi l'anticipo della nona giornata del campionato di Serie C Interregionale. Coach Gargano deve fare ancora a meno dell'infortunato Spina Diana e conferma il suo starting five composto da Postigo Lopez, Obiekwe Sam, Martinelli, Gaye e Cicivè. Dall'altra parte coach Caressa schiera, dal primo minuto, Bolzoni, Logoluso, P.Azzollini, Pugliese e G.Azzollini.La NMC mette, sin dalla palla a due, il piede sull'acceleratore e vola sul 10-0 grazie al canestro di capitan Cicivè. La risposta di Trani non si fa attendere: la tripla di Bolzoni e i primi due punti, nella sua nuova avventura con la Fortitudo, di Pugliese portano gli ospiti sul -5 (10-5). Obiekwe Sam sale in cattedra e mette a referto nove punti consecutivi con cui spedisce al mittente i tentativi di rimonta (19-10). A Pugliese risponde Postigo Lopez che, con un'iniziativa personale, firma sulla sirena del primo quarto il canestro del 23-16 per la NMC.Il secondo quarto si apre con un canestro di G.Azzollini a cui rispondono prontamente i padroni di casa con due bombe di Postigo Lopez e Obiekwe Sam (29-18). I padroni di casa sono in pieno controllo della partita e, anche nelle ultime battute del secondo quarto, conservano la doppia cifra di vantaggio (35-25), prima della tripla di G.Azzollini che accorcia le distanze per Trani e manda le squadre agli spogliatoi sul risultato di 35-28.Avvio veemente di terzo quarto per la Fortitudo Trani che, trascinata dai suoi "senatori" Bolzoni e Logoluso, confeziona un break di 8-0 e, per la prima volta nel match, passa in vantaggio (35-36). La NMC si riporta avanti con i canestri del tandem albiceleste Cicivè-Postigo Lopez (39-36), ma gli ospiti non si perdono d'animo e mettono a referto un controparziale di 6-0 che consente loro di rimettere la freccia (39-42). La partita non è spettacolare, ma regala sprazzi di alta intensità e agonismo. Nessuna delle due squadre è in grado di prendere il sopravvento sull'altra: al canestro di Piemontese risponde capitan Cicivè e la NMC chiude il terzo quarto avanti di una lunghezza (47-46).Gaye e Obiekwe Sam allungano il vantaggio dei padroni di casa sul +5 (52-47), prima delle due bombe di fila realizzate da Logoluso e i due punti di Pugliese che regalano il sorpasso a Trani e rimettono tutto in discussione (52-55). La NMC risponde colpo su colpo e mette a referto un parziale di 6-0: il canestro di D'Imperio vale il +3 NMC (58-55). La pantera biancoblu Obiekwe Sam manda in visibilio il PalaLosito con la bomba del 61-58, ma Bolzoni si inventa dal nulla la tripla che consente a Trani di impattare a quota 61 e manda la partita all'overtime.Postigo Lopez è il mattatore assoluto dei primi minuti del supplementare: il play nativo di Santa Fè mette a referto cinque punti consecutivi e la NMC vola sul 66-61. Partita finita? Macchè. Cicivè sbaglia entrambi i tiri liberi a propria disposizione e Trani, trascinata da Pugliese, autore di una tripla senza senso, confeziona un break di 7-0 e si porta in vantaggio (66-68). Obiekwe Sam sbaglia clamorosamente l'appoggio a canestro che avrebbe mandato la partita al secondo overtime: Trani espugna il PalaLosito e conquista la sua prima vittoria in campionato.NUOVA MATTEOTTI CORATO - FORTITUDO TRANI 66 - 68 d1tsNMC: Cicivè 11, Obiekwe Sam 17, D'Imperio 4, Gaye 12, Ranieri 2, Guadagno n.e., De Giglio, Martinelli, Spina Diana n.e., Postigo Lopez 20, Di Girolamo n.e., Savino. Coach: GarganoTRANI: De Palma n.e, Lanotte n.e., G.Azzollini 7, Fracchiolla n.e., Bolzoni 22, Pugliese 10, Logoluso 14, P.Azzollini 5, Piemontese 6, Cartago 2, Vescia 2, Catano n.e.. Coach: CaressaParziali: 23-16; 35-28; 47-46; 61-61; 66-68Arbitri: Solimeo di Lecce e Ricciardi di Santeramo in Colle