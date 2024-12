Cambio in panchina alla Nuova Matteotti Corato: il nuovo coach è Gianpaolo Ambrico

La Nuova Matteotti Corato comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a coach Gianpaolo Ambrico."Classe 1983, nativo di Tricarico (Matera), Gianpaolo Ambrico inizia la sua carriera piena di soddisfazioni, nel mondo cestistico, come assistente allenatore dell'Olimpia Basket Matera dove, nel triennio 2010-2013, conquista una finale di coppa LNP e una finale promozione per l'accesso in Lega Due Gold. Nella stagione 2014/2015 approda in Valle d'Itria per ricoprire l'incarico di vice allenatore del Basket Martina Franca con cui ottiene l'accesso ai playoff di Serie B2, prima di accasarsi ad Altamura e a Porto San Giorgio.Il suo curriculum vanta anche esperienze affascinanti a Monopoli (dove sfiora la vittoria del campionato di Serie C Gold), Vasto, Chieti e come assistant coach della Talos Basket Ruvo in Serie B Nazionale.Coesione, entusiasmo e tanta difesa: queste sono le caratteristiche che contraddistinguono il lato umano e sportivo di Gianpaolo Ambrico a cui la NMC ha affidato il compito di ribaltare le sorti di una stagione che non è iniziata nel migliore dei modi.Benvenuto coach!"