Corato Calcio, non va in porto la trattativa con Diaferia. Resta un'ultima speranza

«Siamo purtroppo a comunicare che la trattativa con la cordata capeggiata dall'avvocato Diaferia non si è materializzata».Questa la nota stampa ufficiale del Corato Calcio.«Nonostante abbiamo cercato in tutti i modi di esaudire nel più breve tempo possibile tutte le richieste pervenute contabili e non, nostro malgrado annunciamo che i nostri dirigenti non hanno ricevuto alcuna richiesta formale di incontro per definire il passaggio di consegne.Un ultimo tentativo per comprendere le motivazioni che bloccavano l'acquisizione da parte del gruppo intenzionato a rilevare la società è stato effettuato anche dal nostro Legale Avv. Michele Quinto da noi nominato a tutela dei diritti ed immagine della società e dei dirigenti ad essa appartenenti, ma purtroppo lo scambio di battute avvenuto con l'Avv Cristofaro Diaferia non ha sortito effetto.Ma c'è anche una notizia dell'ultim'ora.Il Corato calcio non è ancora morto, un ultimo tentativo in extremis i nostri dirigenti lo effettueranno nel primo pomeriggio con un imprenditore intenzionato a comprendere se ci sono margini di azione, ci aggiorniamo a breve, il termine ultimo per il perfezionamento dell'iscrizione rimane il 31/07».