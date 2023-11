Corato, gli esami non finiscono mai! Oggi insidiosa trasferta contro l'Unione Bisceglie

Dopo la meritata vittoria di domenica scorsa contro la Molfetta Sportiva, il Corato torna in campo per la decima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, avversario di turno l'Unione Bisceglie. I neroverdi nell'ultimo mese hanno sistemato un po' la classifica con tre vittorie di fila, ma tantissimo c'è ancora da fare perché il campionato è lungo e la classifica molto corta.Ciò che è emerso nettamente però, a prescindere dai punti portati a casa, è il senso di sicurezza che i ragazzi di mister Doudou danno quando scendono in campo, una maggiore alchimia tra i vari interpreti, maggiore consapevolezza nei propri mezzi e questo non è poco, anzi. Dall'altra parte del campo ci sarà però una squadra validissima e ferita dall'ultima pesante sconfitta, nel big match della scorsa giornata, allorquando l'Unione è caduta in casa della Real Siti per 3-0.L'Unione Bisceglie è una squadra ben costruita e con tanti giocatori esperti e di categoria, tra cui spiccano ex di lusso: Luigi Zinetti, coratino doc, ha vestito per l'ultima volta la maglia neroverde nella stagione 18/19 ed ora è una bandiera dell' Unione; Ismael Diomande e Banda Mbaye sono stati invece tra i pilastri della scorsa stagione, protagonisti della bellissima cavalcata dell'anno di grazia 22/23. Da segnalare, sponda opposta, anche i vari Loiodice, Dispoto, D'Alba, Antro e Lorusso, che in passato hanno vestito i colori dell' Unione. In rosa a disposizione di mister Monopoli, altri elementi di spicco, come la coppia d'attacco confermata, Saani-Amoruso, il portiere Lullo, i difensori Bufi e Talin.Una partita dunque complessa sulla carta, ma il Corato sulle ali dell'entusiasmo, proverà il colpaccio. Calcio d'inizio oggi alle ore 14:30 al Di Liddo, arbitro dell'incontro il signor Simone Pio Raspatelli (sezione di Foggia) coadiuvato da Alberto Barile (sez. Brindisi) e Giorgio De Pandis (sez. Lecce). Telecronaca diretta dalle 14:25 sulla pagina Facebook del Corato Calcio.